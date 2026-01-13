Exdirector de Selecciones de Costa Rica admite que entrevistó a estos dos candidatos a entrenador

La Selección de Costa Rica no pudo clasificar en un grupo que compartió con Honduras, Nicaragua y Hatí.

Ignacio Hierro, exdirector deportivo de Selecciones Nacionales, confesó en una entrevista con TigoSports que, antes de dejar su puesto, habló con dos candidatos para tomar el banquillo tico: Rafael Dudamel (Venezuela) y Fernando Batista (Argentina).

Hierro dijo que también conversó con otros cuatro timoneles; no obstante, no avanzó en el proceso debido a que fue retirado de sus funciones a mediados de diciembre. El trabajo de quien era la cabeza de las Selecciones Nacionales consistía en encontrar un sustituto para Miguel Herrera, quien no continuó como DT luego de no poder clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Hierro no profundizó en la posición en la que quedaron ambos entrenadores, pero sí señaló que habló con los dos sobre metodología de trabajo, conocimiento de Costa Rica, entre otros temas relevantes para el puesto.

Este era el segundo proceso que lideraba el azteca en la búsqueda de un director técnico, ya que fue él quien propuso el nombre de Miguel Herrera a inicios del 2025 para tomar al conjunto tico.

Sobre esa primera elección, Hierro dio a conocer que había nombres como Juan Carlos Osorio, Ignacio Ambriz y Diego Alonso que parecían muy atractivos, pero que al final ellos mismos se retiraron de la oportunidad.

“Osorio se bajó, Ambriz se bajó, Diego Alonso se bajó y, al final, el que siempre mostró una disposición completa fue Miguel Herrera. Él siempre dijo que sí, siempre mencionó que se venía a vivir acá e insistió en que quería”, comunicó.

Ya con el desarrollo de la competencia, Ignacio Hierro mencionó que no se involucraba en las funciones del técnico, como realizar convocatorias, definir alineaciones y otros aspectos.

Miguel Herrera dirigió su último partido con la Selección de Costa Rica, en el empate 0 a 0 contra Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Al técnico yo le pido cuáles son sus objetivos, las tareas que va a realizar en el entrenamiento y ver cómo se desarrolla en el juego. A él le corresponden los convocados, la alineación y los cambios”, describió.

Por último, el exdirector deportivo envió un fuerte mensaje a la generación que no pudo asistir a la Copa del Mundo, la cual cuenta con jugadores como Jossimar Alcócer, Manfred Ugalde, Alejandro Bran, Orlando Galo, entre otros.

“Esta generación tiene una historia que nunca ha calificado a un Mundial: no calificó al Sub-17, al Sub-20, ni tampoco a los Juegos Olímpicos, ni ahora. La tercera jornada fue un pésimo partido contra Haití, porque lo que se planteó no fue lo que pasó”, dijo sobre el empate 3-3 en el Estadio INS.

Ignacio Hierro aceptó que, tras la no clasificación al Mundial, sabía que sería removido de su puesto, por lo que no cuestionó su salida de la Federación Costarricense de Fútbol.