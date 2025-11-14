Este es el gol con el que Nicaragua pone a temblar a Honduras e ilusiona a Costa Rica

La Selección de Nicaragua le está ganando 1 a 0 a Honduras. Este resultado hace que los hondureños no sumen y se queden en ocho puntos, mientras que la Selección de Costa Rica está llegando a siete unidades con su igualdad frente a Haití, cuando ambos partidos van al minuto 37.

Un gol de Bancy Hernández desató la locura nicaragüense, además de que ilusionó a los ticos, sobre todo porque con un gol contra los haitianos, el cuadro nacional estaría asumiendo la primera posición de la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

A continuación la diana: