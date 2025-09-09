Fútbol

Esta sería la alineación de la Selección de Costa Rica contra Haití: vea los dos cambios

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, presentaría dos variantes en el juego contra Haití

Por Esteban Valverde
Entrenamiento de la Selección Nacional.
La Selección de Costa Rica cerró su preparación para el juego contra Haití el martes anterior en el Proyecto Gol. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

