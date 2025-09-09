Esta sería la alineación de la Selección de Costa Rica contra Haití: vea los dos cambios

La Selección de Costa Rica cerró su preparación para el juego contra Haití el martes anterior en el Proyecto Gol.

La Selección de Costa Rica enfrenta a Haití a partir de las 8 p. m. en el Estadio Nacional. En este encuentro, el plantel patrio solo tiene un camino: ganar, sobre todo después de que en el primer juego eliminatorio empató 1 a 1 contra Nicaragua.

Para este compromiso, Miguel Piojo Herrera dio a conocer que pensaba cambios en el once titular, de hecho uno de los que no continuaría como parte de los estelares sería Brandon Aguilera.

El lugar de Aguilera sería tomado por el delantero del Hearts de Escocia, Kenneth Vargas.

Por otra parte, el jugador Julio Cascante tomaría el puesto del sancionado Francisco Calvo, quien debe cumplir con una sanción por dos amarillas.

De esta forma el once de Costa Rica estaría compuesto de la siguiente manera: Keylor Navas; Joseph Mora, Carlos Mora, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa, Julio Cascante; Orlando Galo, Kenneth Vargas, Josimar Alcócer; Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

Así Guillermo Villalobos y Anthony Hernández, los dos últimos convocados no serán de la partida, pero los jugadores que llegaron en vez de Calvo y Santiago Van der Putten estarán en el banquillo de suplentes.

La apuesta de Miguel Herrera sería muy ofensiva, esto teniendo claro que la Nacional no puede dejar puntos en casa y tiene la urgencia de sumar de tres para empezar a acomodar un grupo que tuvo una primera jornada con dos empates y dejó a todos los equipos con una unidad.