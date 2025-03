Erick Lonnis reveló la increíble anécdota de lo que hacía Gilberto ‘Tuma’ Martínez por las noches con la Selección

El exportero de la Selección Nacional y del Deportivo Saprissa, Erick Lonnis Bolaños, contó en el programa Deporte+ una curiosa anécdota sobre Gilberto Tuma Martínez, actual asistente técnico de Paulo Wanchope en el Deportivo Saprissa.

Erick conversaba con el también exjugador Roy Anthony Myers el pasado domingo sobre la llegada de Wanchope y Tuma Martínez, explicando por qué deseaba que a ambos les fuera bien al frente del cuadro morado en el Torneo Clausura 2025.

Mientras compartía su punto de vista, el exguardameta saprissista recordó una increíble anécdota con Tuma Martínez.

“Una vez, a las 2 de la mañana, me llaman a la habitación del hotel donde estábamos concentrados y me dicen: ‘Don Erick, aquí abajo está su compañero’. Vuelvo a ver y Tuma no está. Me extrañó porque él no era fiestero; en esa Selección nadie lo era. Cuando bajé, resulta que estaba vestido con la ropa de entrenamiento, pero dormido. Ahí me di cuenta de que Tuma Martínez era sonámbulo”, relató Lonnis.

Al ver la situación, el mundialista de Japón y Corea 2002 le habló a Tuma y le dijo que debían ir a descansar. Subieron a la habitación y, al llegar, Gilberto se acostó y se durmió profundamente.

No obstante, la historia no terminó ahí, pues el defensor volvió a “asustar” a Lonnis.

“En otra ocasión, yo estaba dormido y, de pronto, me desperté como a las 4 a. m. y el Tuma Martínez estaba junto a mi cama, mirándome fijamente a la cara. Mirá, Roy, yo empecé a asustarme. Desde ese momento escondí todo aquel instrumento punzocortante”, confesó Lonnis entre risas.