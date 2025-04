Erick Lonis se le fue encima a Jafet Soto por situaciones que afectan al fútbol nacional

Erick Lonis se cansó de los problemas que afronta el fútbol de Costa Rica e hizo un editorial en su programa Deporte Más CR donde externó su firme posición ante la actualidad del balompié nacional, sobre todo después de la revocatoria de la licencia de competencia por parte del Comité de Licencias de la Fedefútbol a Guanacasteca.

Lonis fue enfático en que augura tiempos complejos para el balompié tico, pero además hizo un llamado a acabar con las malas prácticas en el fútbol nacional. De hecho, Erick no se anduvo en rodeos y señaló a Jafet Soto, actual presidente y entrenador del Herediano, como uno de los dirigentes que en su momento abrió la puerta a situaciones que hoy pueden ‘costar muy caro’.

“Acá casi nunca hablamos de Jafet, porque dice cosas sin sentido. Cuando uno dice algo de Jafet hay alguna maquinaria que te tira con todo y también hay un grupo de relacionistas públicos que no enfrentan los criterios que Jafet da equivocadamente. Sé que esa maquinaria vendrá con todo ahora, pero no me importa”, introdujo el exmundialista de Corea y Japón 2002.

Seguidamente, Lonis presentó en su programa una inserción del programa Diálogos de La Nación, el cual se realizó en el 2020, cuando este diario investigó la irrupción de ‘gente de Herediano’ en el Municipal Grecia.

Guanacasteca Fuera de la primera división, El “Machillo” vuelve a la liga D+ Guanacasteca Fuera de la primera división, El “Machillo” vuelve a la liga D+ Publicado por DeportemasCR en Domingo, 20 de abril de 2025

En ese episodio, Jafet Soto (dirigente del Team) confesó que él fue el gestor de una posible venta de Fuerza Griega (sociedad que administraba el plantel griego). Ante esto, Lonis puso en pantalla los puntos que prohibe FIFA respecto a la administración, gestión o actuación deportiva en más de un club:

Poseer y comerciar títulos o valores de otro club.

Tener control sobre la mayoría de votos de los accionistas.

Tener derecho a gestionar o cesar al personal de otro club relacionado.

Tener cualquier tipo de poder en la gestión de otro club en lo administrativo o deportivo.

Después, el exjugador del Saprissa sentenció:

“Esas cuatro cosas ahí dijo abiertamente Jafet que las hacía, en esa entrevista. A mí me sorprende cuando alguien tiene esa certeza para mantener un criterio totalmente equivocado”.

LEA MÁS: Dos equipos de Primera División son investigados por presunto ocultamiento de cambios en su administración

De una vez, Erick Lonis agregó:

“No digo que lo que esté pasando sea responsabilidad de él, pero yo siento que ahí fue que empezó a iniciar la afluencia de gente que vino aquí y eso se salió de las manos”, refiriéndose a Soto.

El exarquero hizo un llamado de que no se puede dejar pasar lo que está pasando.

“Hay una pequeña maquinaria que se vendrá atacando, pero vamos a defender el fútbol, la transparencia. Han estado haciendo cosas que la FIFA dice que son prohibidas... ¿Cómo inició esto? Pues inició ahí. Hay que decir esto ya no se puede hacer más, usted no nos sirve...”, concluyó Lonis,