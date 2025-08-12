Equipo histórico de Costa Rica corre para quitarse sanción de no poder inscribir jugadores

Uruguay de Coronado afronta problemas para inscribir jugadores de cara a la temporada 2025 - 2026.

Uno de los equipos históricos de Costa Rica, el Uruguay de Coronado, atraviesa una situación incómoda en el actual mercado de fichajes. El plantel lechero no puede inscribir a sus nuevos refuerzos en la Liga de Ascenso debido a una sanción impuesta por la FIFA hace 22 días, relacionada con el impago de los derechos de formación de un jugador.

La sanción llegó luego de que en 2023, Joel Sobalbarro Umaña formara parte del cuadro aurinegro. No obstante, dos clubes españoles y uno estadounidense presentaron un reclamo ante el máximo ente del fútbol mundial por los derechos de formación del futbolista.

Desde el Uruguay de Coronado aseguran que la medida los tomó por sorpresa.

“A nosotros nos notifican hace 22 días en el estadio. Una vez que llega la notificación, tenemos que depositar 2.000 francos suizos (¢1.300.000); eso lo hicimos. Pero luego nos dicen que no hay un monto exacto aún por los derechos, que probablemente hasta diciembre estará claro cuánto debemos cancelar”, explicó Freddy Campos, presidente de la institución a La Nación.

Según el sitio, www.transfermarkt.es, el jugador militó en estos equipos: NJ Alliance FC de Estados Unidos, CD San José, SD Almazán y Numancia de España.

Campos también indicó que recientemente lograron determinar la cifra total a pagar: $24.860 (cerca de 13 millones de colones). Sin embargo, el principal obstáculo ahora es que no saben a dónde deben realizar el pago.

LEA MÁS: Vea el gol de marco a marco que anotó arquero costarricense con el cual llevó a su equipo a la final

“Así nos han tenido desde las 3 a. m. No hay claridad sobre a dónde debemos pagar para poder levantar la sanción. En la junta directiva hicimos un esfuerzo para reunir el dinero, entre varios integrantes lo recolectamos, pero no hemos podido efectuar el pago”, puntualizó.

En el club señalan que no anticipaban una medida de este tipo, ya que el jugador solo estuvo un año en la institución.

“Tiene nacionalidad costarricense, pero se devolvió a Estados Unidos. Nos agarra por sorpresa lo que está sucediendo, porque las notificaciones llegaron de forma confusa. Aun así, estamos con toda la disposición de cancelar”, finalizó el jerarca uruguayo.

En Uruguay confían tener esta misma semana inscritos a sus nuevos refuerzos, entre ellos destaca el exdefensor del Santos de Guápiles, Juan Diego Madrigal.

La Liga de Ascenso tiene previsto iniciar este fin de semana venidero, no obstante el mercado se cierra hasta inicios de setiembre.

Uruguay de Coronado fue Campeón Nacional de Primera División en 1963 y a lo largo de las décadas ha tenido varios pasos por la máxima categoría.