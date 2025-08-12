Fútbol

Equipo histórico de Costa Rica corre para quitarse sanción de no poder inscribir jugadores

Uno de los clubes que marcó el fútbol de Costa Rica vive inconvenientes por derechos de formación

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Uruguay dio la sorpresa al meterse a los cuartos de final de Torneo de Clausura 2024 de la Liga de Ascenso.
Uruguay de Coronado afronta problemas para inscribir jugadores de cara a la temporada 2025 - 2026. (Uruguay de Coronado )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Uruguay de Coronado
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.