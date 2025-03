Entrenador de Guanacasteca confronta a Johan Venegas

José García Quevedo, entrenador de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), vivió una conferencia atípica para él. Normalmente, el estratega de respuestas rápidas no tardaba más de tres minutos frente a los micrófonos, pero luego de la derrota 1 a 0 contra Santos, estuvo 10 minutos y, de ese tiempo, cerca de siete minutos habló de Johan Venegas.

García sumó su tercer partido consecutivo sin ni siquiera convocar a Venegas, pero él insiste en que con el artillero no pasa nada, aunque cuando el periodista de FUTV, Miguel Calderón, le preguntó por la frase que dijo Venegas: “me están cortando los pies” al no poder jugar porque no lo alinean, el propio García dio una respuesta confrontando al delantero.

“¿Quién? (¿le cortó las piernas?) ¿Por qué? Si sigue entrenando... Me parece muy bien que entiendan que es el mejor jugador de todos los tiempos de Costa Rica y de Guanacasteca, pero se tiene que adaptar a los procesos y modelos de juego que tiene el equipo, es así de fácil. Él debe alinearse con los procesos de trabajo y con los modelos que hace un mes aportamos. Ahora queremos que aporte toda la experiencia y calidad, y solo eso es”, afirmó el entrenador.

Previamente, el timonel había dado a conocer que él tuvo una conversación con el futbolista, en la que Venegas le hizo saber que estaba a disposición del grupo.

“Es una decisión técnica, simplemente. No voy a hablar más de esto. Ya hablé con Venegas en su momento y, bueno, estamos ahí. Con él no pasa nada, es amigo de los compañeros, es un chaval que entrena bien. Yo con Venegas no tengo problemas. Llevamos un mes acá, me hice cargo del equipo, estamos implantando un modelo de juego, a ser sólidos en defensa y resolutivos en ataque”, pronunció.

“Somos un equipo de fútbol, no es Venegas y 10 más. Yo tomo la decisión de quiénes están en el campo”, agregó.

El entrenador declaró que continuará en el puesto de director técnico y también enfatizó en que su equipo “juega espectacular”, solamente le está haciendo falta el resultado positivo.

De hecho, también tuvo palabras para la afición pampera, quienes pidieron nuevamente su salida. El estratega insistió que él no tiene problemas en que se metan con él, mientras el grupo de jugadores pueda trabajar tranquilo.