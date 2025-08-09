¿En qué canales, horarios y cableras puede observar todo el Torneo de Apertura 2025?

El juego entre el Cartaginés y el Deportivo Saprissa se jugará en el estadio 'Fello' Meza,de Cartago, el domingo a las 11 a. m. y se transmitirá por FUTV y Canal 7.

Los aficionados al fútbol nacional pueden disfrutar del Torneo de Apertura 2025 a través de dos canales de televisión y una aplicación.

Además, es importante conocer qué cableras incluyen FUTV en su parrilla para ver a su equipo favorito, cuáles ofrecen Tigo Sports y en cuáles se pueden ver ambos canales que transmiten los partidos de la liga costarricense.

En nuestro país, el canal FUTV tiene los derechos de transmisión de los partidos de Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa, Club Sport Herediano, Club Sport Cartaginés, Municipal Liberia, Municipal Pérez Zeledón y Guadalupe FC.

Desde el Torneo de Clausura 2024, algunos partidos se transmiten simultáneamente por FUTV y Teletica Canal 7 (uno por fecha), en lo que se ha denominado el “juego de la jornada”, el cual Canal 7 anuncia oportunamente en su programación.

¿En cuáles cableras puede ver FUTV? Copiado!

• Liberty: Canal 102 (analógico), Canal 711 (HD)

• Sky: Canal 557 (SD), Canal 1557 (HD)

• Tigo Sports: Canal 16 (satelital), Canal 728 (HD), Canal 10 (analógico)

• Telecable: Canal 52 (analógico), Canal 224 (digital)

• Kölbi TV: Canal 508 (TV Avanzada / KAtv), Canal 1370 (digital)

• Claro TV: Canal 40 (analógico), Canal 102 (digital)

• Super Cable: Canal 10 (analógico), Canal 110 (digital)

• Metrocom: Canal 72 (analógico), Canal 400 (digital)

• Coopealfaroruiz: Canal 30 (analógico), Canal 129 (digital)

• Coopelesca R.L.: Canal 16 (analógico), Canal 407 (digital)

• Coopeguanacaste: Canal 407

En el caso de Liberty y Sky, únicamente ofrecen la señal de FUTV, sin acceso a Tigo Sports.

Actualmente, Liberty tiene un paquete especial que inicia en ₡25.425 por mes para sus suscriptores y hasta ₡27.900 para otros clientes. En Sky, los precios oscilan entre ₡12.599 y ₡23.939.

Con cualquiera de estas dos cableras podrá disfrutar de FUTV, TD+ y Canal 7, que transmiten partidos de la Primera División de Unafut, Liga ULatina (fútbol de liga menor), fútbol femenino y Liga de Ascenso en TD+.

En las últimas fechas del torneo, cuando por reglamento todos o la mayoría de los partidos se juegan a la misma hora, las transmisiones suelen combinarse entre FUTV, TD+, Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6, de ser necesario.

Recuerde que estas dos cableras no incluyen la programación deportiva de Tigo Sports.

¿En cuáles cableras puede ver Tigo Sports? Copiado!

Tigo Sports tiene los derechos de transmisión de los partidos de Puntarenas FC, Asociación Deportiva San Carlos y Sporting FC.

• Tigo Sports: Canal 9, Canal 706 (HD)

• Telecable: Canal 44 (analógico), Canal 223 (digital)

• Kölbi TV: Canal 513 (analógico), Canal 513 (TV Avanzada), Canal 1400 (digital)

• Claro TV: Canal 641 (satelital), Canal 16 (IPTV)

• Super Cable: Canal 9 (analógico), Canal 710 (digital)

• Metrocom: Canal 9 (analógico), Canal 709 (digital)

• Coopealfaroruiz: Canal 9 (analógico), Canal 709 (satelital)

• Coopelesca R.L.: Canal 9 (analógico), Canal 707 (satelital)

• Coopeguanacaste: Canal 709

Los paquetes de Tigo Sports tienen un costo mensual que va desde ₡27.500 hasta ₡36.500. Tigo no transmite partidos de FUTV ni de TD+, que cuenta con los derechos de la Liga de Ascenso.

Si quisiera tener las dos cableras para ver todo el fútbol nacional sin perderse un partido, tendría que pagar aproximadamente ₡53.000 mensuales.

¿Alguna cablera tiene todos los canales deportivos ticos? Copiado!

Sí. Telecable, una de las empresas más grandes del país, incluye en su parrilla todos los canales deportivos nacionales. Es decir, permite ver FUTV, Tigo Sports y TD+, cubriendo todo el balompié nacional en todas sus divisiones. Sus planes van desde ₡23.500 hasta ₡29.630 mensuales.

¿Dónde más se pueden ver los partidos? Copiado!

Los partidos transmitidos por FUTV y Tigo Sports únicamente están disponibles mediante la aplicación TDMAX, con un costo mensual de $8,99 (₡4.575).

Desde marzo de 2024, TDMAX y Tigo Sports mantienen un convenio para compartir la transmisión de diferentes programas y partidos del fútbol nacional. Ninguna otra aplicación puede transmitir en vivo partidos de la Primera División.

Las páginas web y redes sociales de Teletica o Repretel no transmiten partidos de la Primera División, Liga de Ascenso ni fútbol femenino.

Jornada tres del Torneo Apertura 2025