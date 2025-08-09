Fútbol

¿En qué canales, horarios y cableras puede observar todo el Torneo de Apertura 2025?

Aquí le damos una guía de lo que usted debe saber para no perderse ningún partido de la Primera División

Por Juan Diego Villarreal
Saprissa vs Cartaginés, jornada 22.
El juego entre el Cartaginés y el Deportivo Saprissa se jugará en el estadio 'Fello' Meza,de Cartago, el domingo a las 11 a. m. y se transmitirá por FUTV y Canal 7. (Marvin Caravaca, Marvin Barquero)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

