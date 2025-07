En Pumas hablan por primera vez de Keylor Navas y esto dijeron

(Newell's /Newell's Old Boys)

Aunque en Newell’s ya rechazaron la oferta hecha por Pumas de México por Keylor Navas, en el cuadro mexicano aún se habló este miércoles sobre el arquero tico.

Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de la institución, quien participó en la presentación de uno de los nuevos jugadores del plantel, fue quien brindó una posición oficial sobre la posibilidad de que Navas llegue al equipo.

Mejía Barón aceptó que el panorama es incierto y, de hecho, fue enfático al presentar ambas versiones del escenario: lo que pasaría si Keylor se incorpora y lo que ocurriría si no se concreta su llegada.

“Pienso que uno debería buscar el ángulo positivo, y si llega Keylor, será extraordinario; puede dejar escuela”, afirmó.

Luego añadió:

“Si no llega, es una gran oportunidad para confiar en los jóvenes, que para eso trabajan”.

El primer partido del torneo mexicano fue atajado por el arquero azteca Rodrigo Parra, quien es producto de la cantera universitaria.

Pese a contar con Parra, en territorio mexicano insisten en la necesidad de reforzar la portería.

Otro que se refirió al tema fue el directivo Eduardo Saracho, director de estrategia deportiva, quien recalcó la importancia de contemplar otras opciones, ya que Keylor no es un jugador disponible.

“Yo me siento contento de que en el Club Universidad Nacional se normalice que jugadores de clase mundial estén sonando así. Después, éticamente no puedo hablar de un jugador que no está con nosotros. Vamos a reforzar la portería con el mejor perfil que pueda encajar en Pumas, y la gente puede estar tranquila de eso”, declaró, según Diario Récord de México.

En cuanto a las opciones en el mercado, se habla de David Ospina como la principal alternativa. El arquero colombiano podría recalar en la Liga MX, ante la situación que se vivió con el Halcón.

La Nación también conoce que Keylor no ve con malos ojos quedarse en Argentina y, de hecho, ya se ha mentalizado en enfocarse únicamente en el partido del domingo contra Banfield, programado para la 1:45 p. m.