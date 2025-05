En estos cuatro canales podrá seguir por televisión la decisiva fecha 22 del Torneo Clausura 2025

La última jornada del Torneo Clausura 2025 estará llena de emociones y dramatismo, pues se definen los equipos que acompañarán al Club Sport Herediano en las semifinales.

Los florenses, con 43 puntos, son el único equipo clasificado hasta el momento y, además, aseguraron el primer lugar de la primera fase. Por su parte, Alajuelense, con 39, y Cartaginés y Puntarenas FC, con 38 unidades, deberán asegurar su boleto a la segunda fase.

Por su parte, el Deportivo Saprissa, con 36 puntos, estará a la espera de un traspié de alguno de los equipos que lo superan para poder arrebatarles un cupo.

Ante la importancia de los cuatro compromisos, todos se jugarán a las 8 p. m., por lo que cuatro canales diferentes serán los encargados de transmitir las incidencias de los encuentros. Aquí le contamos por dónde puede ver el partido de su equipo favorito.

Cabe destacar que los enfrentamientos de Guanacasteca vs. Herediano y San Carlos vs. Santos no se disputarán, ya que el Comité de Licencias revocó la licencia a los nicoyanos y guapileños debido a situaciones administrativas.

Juegos decisivos