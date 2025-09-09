Fútbol

En el Día del Niño: Keylor Navas y Miguel ‘Piojo’ Herrera contestaron lo que nadie se atrevía a preguntar

El guardameta Keylor Navas y Miguel ‘Piojo’ Herrera atendieron a unos niños muy curiosos

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Niños entrevistan a Keylor Navas y a Miguel Herrera







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalDía del NiñoKeylor Navas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.