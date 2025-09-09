En el Día del Niño: Keylor Navas y Miguel ‘Piojo’ Herrera contestaron lo que nadie se atrevía a preguntar

Entre caras de asombro, de susto y hasta con lágrimas, un grupo de pequeños celebró el Día del Niño de una forma muy especial.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), mediante un video, mostró a varios niños en una conferencia de prensa muy diferente, realizando preguntas al técnico de la Selección Nacional, el mexicano Miguel “Piojo” Herrera, y al guardameta Keylor Navas.

Aunque la “conferencia” estuvo lejos de los cuestionamientos, críticas y polémicas habituales, algunas de las consultas pusieron a sudar al “Piojo” Herrera, quien sin duda no esperaba ese tipo de preguntas.

Navas debió responder cuál era su fábula preferida y hasta cuál era su sabor de helado favorito.

Mientras tanto, al Piojo Herrera no le quedó más remedio que contar de dónde surgió su gusto por el chifrijo tras llegar a Costa Rica, e incluso hablar de su etapa como “actor” de telenovela.

Vea en el video que acompaña esta nota el divertido intercambio entre las dos figuras de la Sele y los pequeños reporteros, en medio de la concentración previa al partido eliminatorio contra Haití este martes 9 de setiembre a las 8 p. m.