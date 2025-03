Eliminatoria sudamericana y Liga de Naciones de Europa: ¿Dónde y cuándo ver los compromisos?

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa traen este jueves 20 de marzo verdaderos partidazos que usted no se puede perder.

Clásicos como Italia vs. Alemania, la presencia de España, actual campeón de la Eurocopa 2024, o la jerarquía de Cristiano Ronaldo con Portugal, así como la repetición de la final de Rusia 2018 entre Croacia y Francia, hacen de esta jornada un espectáculo imperdible.

Pero la emoción no termina ahí. En la tarde, se disputará la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas, con duelos vibrantes como Brasil vs. Colombia. Además, el viernes no puede perderse el clásico rioplatense entre Argentina, sin Lionel Messi se enfrentará al Uruguay de Marcelo Bielsa.

Jueves 20 de marzo

1:30 p. m. Países Bajos vs. España (Liga de Naciones de Europa) – ESPN 2.

1:30 p. m. Croacia vs. Francia (Liga de Naciones de Europa) – ESPN 5.

1:30 p. m. Italia vs. Alemania (Liga de Naciones de Europa) – Disney+.

1:30 p. m. Dinamarca vs. Portugal (Liga de Naciones de Europa) – Disney+.

4:35 p. m. Brasil vs. Colombia (Eliminatorias Sudamericanas) – Vix Premium.

5 p. m. Paraguay vs. Chile (Eliminatorias Sudamericanas) – Tigo Sports.

7:25 p. m. Perú vs. Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas) – Tigo Sports 2.

Viernes 21 de marzo

1:30 p. m. Inglaterra vs. Albania (Eliminatorias Europeas) – ESPN.

3 p. m. Ecuador vs. Venezuela (Eliminatorias Sudamericanas) – Claro Sports.

5:30 p. m. Uruguay vs. Argentina (Eliminatorias Sudamericanas) – Tigo Sports.