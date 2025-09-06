Fútbol

El VAR toma el protagonismo y sorprende a todos en el Nicaragua vs. Costa Rica

La Selección de Nicaragua pasó de la euforia por un penal a una expulsión ante Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
VAR en el estadio Edgardo Baltodano
El VAR es protagonista en el juego entre la Selección de Costa Rica y Nicaragua, esta imagen es de la herramienta pero en Costa Rica. (ML )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VARSelección de Costa RicaSelección de Nicaragua
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.