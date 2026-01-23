Fútbol

El tercer portero de la Selección de Costa Rica va a dar a equipo de segunda división

Arquero sonó hasta en Saprissa, pero jugará en la Liga de Ascenso

Por Esteban Valverde
Partido de la Sele Sub 23
Alexandre Lezcano jugó con la Selección Sub-23 de Costa Rica en 2024. (Albert Marín)







