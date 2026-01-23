El tercer portero de la Selección de Costa Rica va a dar a equipo de segunda división

Alexandre Lezcano jugó con la Selección Sub-23 de Costa Rica en 2024.

El conjunto de Sarchí FC anunció la llegada del arquero Alexandre Lezcano a sus filas.

Lezcano fue el tercer arquero en la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026, torneo al que Costa Rica no pudo clasificar.

El guardavallas se encontraba en San Carlos, sin embargo su rendimiento en el Apertura 2025 dejó muchas dudas y esto provocó su salida.

Lezcano sonó como posible refuerzo para el Saprissa, pero al final los morados se inclinaron por sumar a su planilla al arquero Minor Álvarez, quien estaba en el fútbol de Guatemala.

Lezcano había estado en Herediano, Sporting, Santos de Guapiles y los norteños, previo a su llegada a Sarchí.

En cuanto a su proceso de Selección, el jugador formó parte en 2023 del combinado Sub-23 que jugó el torneo Maurice Revelló en Francia, donde el arquero se proyectó como uno de los llamados a tomar el arco patrio.

Los principales yerros que cometió Lezcano en la campaña pasada fue al intentar jugar el balón con sus pies. Walter Centeno, técnico sancarleño, le pide a sus jugadores que salgan con posesión desde su área. Ante esto, el arquero debe destacar con su juego de pies, pero Lezcano no resultó tan efectivo.

Ahora, el guardavallas busca relanzar su carrera desde la Liga de Ascenso, luego de que compartió la mayoría de la eliminatoria con Keylor Navas y Patrick Sequeira.