El singular y desconocido detalle donde Newell’s ganó el fichaje de Keylor Navas

El presidente de Newell's Old Boys, Ignacio Astore (derecha), le entregó la camisa 1 de los "leprosos" a Keylor Navas.

Un día, Keylor Navas le dijo a su familia: “Mañana me levanto y al primero que me llame, a ese me voy”. A las 7 a. m. sonó el celular y, al otro lado, estaba Ignacio Astore, presidente de Newell’s, quien lo quería sí o sí en el club.

Ante esto, el rojinegro comenzó a ganar la batalla por quedarse con el guardameta tico, quien al inicio, según el propio Astore, tenía dudas de ir a Argentina, pero al final accedió.

“Messi no tuvo que ver. Me lo acerca un conocido mío en Buenos Aires. Yo lo veía difícil, pero lo llamé por teléfono, hablamos un rato largo. Al día siguiente lo vuelvo a llamar y, de entrada, dijeron: ‘No, a Rosario nosotros no vamos’”, puntualizó.

Astore agregó que, para intentar convencerlo, se acercó a la zona residencial donde Keylor viviría si aceptaba.

“Me fui con mi mujer, le sacamos fotos a donde iba a vivir, le sacamos la distancia que existía entre donde él iba a vivir y donde iba a entrenar. Seguimos charlando y se dio”, recordó.

No obstante, el detalle más llamativo de la confesión del presidente en su entrevista con CNN se dio cuando el jerarca contó que habló hasta con el papá de un jugador muy querido en Newell’s, según los comunicadores se trata de Jorge Messi, papá de Messi.

“Hablé con el padre de un jugador que queremos mucho y me dijo: ‘No, él está acostumbrado a otra cosa’. Pero bueno, un día me cuentan que él dijo: ‘Al primero que me llame hoy, pues a ese iré’. Eran las 7 a. m. de allá, acá las 10, y yo lo llamé. En ese momento también estaba hablando con San Lorenzo”, acotó.

Astore añadió que fue clave la tranquilidad y seguridad que se le dio al arquero tico para que estuviera feliz en Newell’s.

🎙️ Ignacio Astore, presidente de @Newells, en @CNNRadioRosario:



“Antes de contactar a Keylor Navas, hablé con Jorge Messi. Me dijo: ‘No te va a ir ni empedo’. Igual lo llamé primero. También lo buscaba el San Lorenzo de Russo”. pic.twitter.com/9dSqFT2zBI — Tomás Dvoretzky (@TomasDvoretzky) May 21, 2025

Navas llegó en enero pasado a La Lepra y tiene contrato por este año y la renovación de uno más.