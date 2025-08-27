El inaudito motivo por el que club de la Primera División deberá pagar alta sanción

San Carlos tuvo un cambio de juntabolas en el juego contra Herediano y esto le costó muy caro.

La Asociación Deportiva San Carlos fue sancionada con una multa de 1 millón de colones luego de la jornada del fin de semana.

Lo increíble del castigo fue el motivo por el que el club deberá pagar el monto, esto se dio por utilizar un juntabolas que no estaba inscrito ante la Unafut.

El cuadro norteño afirmó por medio de un comunicado de prensa que el juntabolas asignado sufrió un quebranto de salud, lo cual afectó su presencia en el cotejo entre los norteños y el Herediano.

“Nuestra institución cuenta con 30 jóvenes inscritos como juntabolas desde antes del inicio del torneo, cumpliendo a cabalidad con lo que establece el reglamento. Para el encuentro del pasado domingo se realizó la convocatoria respectiva, sin embargo, uno de los designados no pudo presentarse por motivos de salud, lo que obligó a completar el grupo con un joven que no estaba registrado”, aseguró.

Los sancarleños sentenciaron que son conscientes de la falla, por lo que trabajarán reforzando los protocolos internos para ‘garantizar que este tipo de imprevistos no vuelvan a repetirse’.