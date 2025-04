El heredero de Cristian Gamboa: su hijo apunta alto desde el Fortuna Düsseldorf

Felipe Gamboa Salazar, hijo mayor del histórico lateral de la Selección Nacional, Cristian Gamboa, ya está completamente integrado al Fortuna Düsseldorf de Alemania. A sus 12 años, “Pipe” —como lo llaman en casa— disfruta de ver a su padre como referente, y según cuenta el propio Cristian, no puede evitar verse reflejado en su pequeño cada vez que lo observa jugar.

A diferencia de su padre, quien brilló como lateral derecho en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, Felipe juega como extremo o volante ’8’. Sin embargo, también tiene todas las condiciones físicas y técnicas para actuar como lateral, gracias a su velocidad.

“Es chiquitillo como el papá. Me recuerda mucho a mí, porque yo también comencé como volante, pero en Liberia me cambiaron de posición. Siento que cuando lo veo jugar, tenemos un perfil similar. No me gusta compararlo, pero hay cositas”, confesó Cristian con una sonrisa.

Uno de los aspectos que más tranquilidad les genera a Cristian y a su esposa, Melissa Salazar, es el entorno en el que su hijo crece y se forma en Alemania. Allá, Felipe puede desarrollarse sin la presión de ser “el hijo de Gamboa”, algo que en Costa Rica podría pesar más.

Lo que sí tienen muy claro en la familia Gamboa Salazar es que, si Felipe continúa en el camino del fútbol, el objetivo será claro: cumplir sus sueños vistiendo la camiseta de la Selección de Costa Rica.