Fútbol

El guardameta ‘Vozinha’ se transforma en un nuevo Tim Payne en redes sociales

El guardameta de Cabo Verde, “Vozinha”, multiplicó de forma inmediata su cantidad de seguidores

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Por Steven Torres
Vozinha se encargó de mostrarle al mundo la bandera de Cabo Verde, luego de su actuación espectacular ante España en el Mundial 2026.
El guardameta Josimar Dias, conocido como "Vozinha", celebra la histórica portería a cero de Cabo Verde ante la selección de España en la Copa del Mundo 2026. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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