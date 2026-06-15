El guardameta ‘Vozinha’ se transforma en un nuevo Tim Payne en redes sociales

El guardameta Josimar Dias, conocido como "Vozinha", celebra la histórica portería a cero de Cabo Verde ante la selección de España en la Copa del Mundo 2026.

Luego de su impecable actuación contra España en el Mundial 2026, el guardameta de Cabo Verde pasó del anonimato al estrellato.

Josimar Dias, mejor conocido como “Vozinha”, logró dejar su portería a cero ante los europeos. Este hito deportivo transformó por completo la realidad del futbolista de forma inmediata.

El impacto definitivo se reflejó en su cuenta de Instagram poco tiempo después del pitazo final. El arquero contabilizaba inicialmente 50 mil seguidores en dicha plataforma. Al momento de la redacción de esta nota, su perfil registra 2.3 millones de usuarios.

Asimismo, el gran desempeño del guardameta de 40 años frente a la escuadra de España recibió el reconocimiento oficial de la FIFA, que le otorgó la distinción como el mejor jugador del compromiso.

Durante la entrevista posterior al partido, una reportera le mostró al arquero africano el crecimiento de sus seguidores en Instagram. El futbolista reaccionó con risas ante la sorpresa. “Es loco”, indicó el guardameta frente a las cámaras.

El asombro también alcanzó al camerino de la escuadra. Sus compañeros de equipo mostraron un gran impacto ante el fenómeno. El capitán de la selección, Ryan Mendes, manifestó un rotundo “¿Qué?” en un tono de incredulidad.

En la actualidad, el experimentado arquero se encuentra sin equipo. Su último equipo fue en la Segunda División de Portugal con el club CD Chaves.

El historial del futbolista registra participaciones en ligas muy diversas. Su carrera incluye el paso por instituciones como el Zimbru Chisinau de Moldavia y el AEL Limassol de Chipre.