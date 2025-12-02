¿Dónde y a qué hora ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Lionel Messi buscará su segunda Copa del Mundo consecutiva luego de que Argentina ganara el torneo en Catar 2022.

La Copa del Mundo 2026 es el evento deportivo más importante del año venidero y aunque la Selección de Costa Rica no lo disputará, el campeonato de selecciones nacionales genera un interés muy fuerte.

La ceremonia en la que se ubicarán las selecciones en los diferentes grupos pasará para Costa Rica por la pantalla de Canal 7, además de la aplicación de TDMax. El sorteo comenzará a las 11 a. m.

La Nación también consultó a TigoSports si darán el sorteo y confirmaron que también darán el evento, de hecho aprovecharán este mismo para dar a conocer el lanzamiento oficial de sus transmisiones mundialistas.

En este campeonato genera mucha expectativa los posibles rivales de Argentina (campeona del mundo), además de adversarios de equipos favoritos como Brasil, Alemania, Francia, entre otros.

El actual monarca del orbe es Argentina, equipo que se consagró en Catar 2022. El plantel del Lionel Messi se impuso a Francia en 2022 y ahora deberá defender su cetro en una edición que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa del Mundo tendrá por primera vez la participación de 48 selecciones nacionales y entre los invitados destacan nombres como Cabo Verde, Curazao o Haití. De hecho, esta última representación clasificó en el grupo que compartió con Costa Rica y Honduras.