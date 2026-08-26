Fútbol

Director deportivo de Países Bajos admite que Xavi fue la tercera opción para el puesto de entrenador

El español Xavi fue la tercera opción para ser seleccionador de Países Bajos después de Pep Guardiola y Arne Slot

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Por Alejandro Cerdas
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Xavi Hernández en su presentación como nuevo entrenador de Países Bajos, sentado junto a Nigel de Jong, director deportivo de la Oranje.
Xavi Hernández en su presentación como nuevo entrenador de Países Bajos, sentado junto a Nigel de Jong, director deportivo de la Oranje. (Federación de Fútbol de Países Bajos/Federación de Fútbol de Países Bajos)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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