Director deportivo de Países Bajos admite que Xavi fue la tercera opción para el puesto de entrenador

Xavi Hernández en su presentación como nuevo entrenador de Países Bajos, sentado junto a Nigel de Jong, director deportivo de la Oranje.

En la presentación oficial de Xavi Hernández como nuevo entrenador de Países Bajos, el director deportivo de la selección neerlandesa, Nigel de Jong, reconoció que el catalán no fue la primera opción para asumir como nuevo seleccionador nacional tras la salida de Ronald Koeman por la eliminación en dieciseisavos de la Copa Mundial 2026 frente a Marruecos por penales.

Curiosamente, es la segunda vez que el campeón del mundo en 2010 reemplaza al exdefensor en un banquillo; tras la salida del neerlandés del Barcelona en diciembre de 2021, su relevo fue Xavi, quien llegó desde el fútbol catarí. En esa temporada, logró llevar a los azulgranas desde la novena posición hasta el subcampeonato y, un año más tarde, se consagró campeón de liga y de la Supercopa. Tras finalizar la campaña siguiente sin títulos, marcada por la eliminación en Champions frente al PSG, Hernández renunció a su puesto.

Su experiencia como técnico culé había sido, hasta hoy, la última vez que el excentrocampista se había sentado en un banquillo. Desde su salida a finales de la temporada 23/24, rechazó a múltiples equipos, entre los que destacan el Manchester United, el Ajax e incluso el Spartak de Moscú, donde juega el costarricense Manfred Ugalde.

La principal razón por la que el catalán no aceptó ninguno de estos proyectos fue que ninguno lo convencía a nivel deportivo.

Xavi, elegido tras la negativa de Slot y Guardiola

Nigel De Jong confirmó que antes de decantarse por el exfutbolista español, intentaron fichar a Pep Guardiola, que quedó libre después de 10 temporadas en el Manchester City, pero el estratega les informó que había decidido tomarse un año sabático; la segunda opción de la lista fue Arne Slot, que dejó el Liverpool luego de un segundo año convulso, pero el neerlandés prefirió mantenerse en el fútbol de clubes.

Pese a ser la tercera opción, Xavi afirmó: “No es una mala posición después de Guardiola y de Slot, ¿no? Al menos estoy en el podio”. También señaló que su objetivo será practicar un buen fútbol y añadió que “estamos aquí para competir, estamos aquí para disfrutar y estamos aquí para ganar”.

Con su llegada a la Oranje, el español se convirtió en el primer entrenador extranjero en 48 años, después de la salida del austríaco Ernst Happel en 1978. Además, se convirtió en el primer campeón del mundo en toda la historia en dirigir a la selección a la que le ganó la final del Mundial.

El primer reto del catalán será el jueves 24 de setiembre contra Alemania en el inicio de la UEFA Nations League. Además de los teutones, comparte el Grupo 2 con Serbia y Grecia, a los que también enfrentará en esta próxima fecha FIFA.