Diego Campos y su familia continúan con emotivos mensajes para Alajuelense

Kari Nicole Johnston y Diego Campos vivieron un momento especial cuando él fue elegido mejor jugador de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El exdelantero de Alajuelense Diego Campos y su familia continúan despidiéndose de forma emotiva del club manudo.

Luego de que Campos publicara un mensaje, ahora fue su esposa, Kari Nicole, quien se refirió al paso por Liga Deportiva Alajuelense.

“Un lugar que se convirtió en hogar, personas que se convirtieron en familia, recuerdos que nunca olvidaremos. Gracias por todo”, publicó en redes sociales.

La esposa de Campos, además de apoyar al equipo masculino, formó parte del cuadro femenino rojinegro como jugadora.

La estancia de Diego Campos en la Liga fue muy exitosa.

En lo deportivo, el legado del futbolista queda respaldado por números y títulos. En dos años con la camiseta rojinegra, Diego Campos levantó seis trofeos y celebró 27 goles, muchos de ellos en partidos decisivos, consolidándose como un hombre de peso en los logros recientes del club. Aún así, no le renovaron el contrato.

“Gracias de corazón. Fue todo un honor y un privilegio jugar con esta camiseta”, escribió el jugador en un mensaje que cerró con un simbólico “Feliz 31”, marcando así el final de su etapa en Alajuelense.