Fútbol

Día de malas noticias para Josimar Alcócer y Jeyland Mitchell en la Champions League

Jeyland Mitchell y Josimar Alcócer vivieron una jornada compleja en la Champions League

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Josimar Alcócer se integró hace dos semanas al Sparta Praga y ya hizo su debut oficial.
Josimar Alcócer jugará la Liga Europa con el Sparta Praga. (Sparta Pgr/Sparta Praga)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Josimar AlcócerSparta Praga
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.