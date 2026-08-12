Día de malas noticias para Josimar Alcócer y Jeyland Mitchell en la Champions League

Josimar Alcócer y Jeyland Mitchell vivieron un día difícil a nivel deportivo, ya que ambos legionarios costarricenses quedaron eliminados de la Champions League.

Mitchell fue titular en la derrota del Sturm Graz de Austria ante el Fenerbahçe de Turquía (1-0). El partido de ida había terminado 2-0 a favor del conjunto turco, por lo que la serie concluyó con un marcador global de 3-0.

Por su parte, el Sparta Praga de Alcócer cayó 3-0 ante el Lyon y terminó perdiendo la serie con un marcador global de 4-2.

De esta forma, los dos equipos de los costarricenses quedaron fuera en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones de Europa.

Ahora, el Sturm Graz de Mitchell pasará directamente a la fase de grupos de la Liga Europa. La misma situación afrontará el Sparta Praga de Alcócer, por lo que ambos equipos deberán esperar hasta el 28 de agosto, cuando se realice el sorteo de esta competición.

Josimar Alcócer llegó al Sparta Praga en el presente mercado de transferencias, procedente del Westerlo de Bélgica, y aunque no podrá luchar por la ‘Orejona’, el atacante sí cumple una de sus metas: tener presencia en competiciones europeas luego de destacar en una liga como la belga.

En el primer partido de la serie contra el Lyon, el seleccionado nacional fue clave en el triunfo 2-1 y fue elegido como el jugador del partido. Sin embargo, su equipo sufrió en la vuelta y terminó con un marcador adverso que le costó la eliminación.

Por su parte, Jeyland Mitchell no podrá repetir lo vivido la temporada pasada, cuando disputó varios partidos de la fase de liga de la Champions League con el Feyenoord de Países Bajos.

Mitchell sí es una pieza clave para el conjunto austriaco, por lo que, si no presenta ninguna dolencia y mantiene la regularidad, será titular en los partidos de la segunda competición más importante a nivel de clubes del Viejo Continente.