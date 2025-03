Día de la Persona con Síndrome de Down se celebró a puro fútbol

La Asociación Deportiva Team Down enfrentó este viernes al Saint Gabriel Elementary and High School en Tibás, en un partido de futsal, para promover la inclusión en el deporte. Fotografía: Alexander Loría

La ilusión de jugar fútbol en un equipo organizado motivó a un grupo de jóvenes muy especiales a formar el equipo de “Futdown”, integrado por personas con síndrome de Down, de la Gran Área Metropolitana.

Este viernes 21 de marzo, en el marco del Día de la Persona con Síndrome de Down, la Asociación Deportiva Team Down se enfrentó al equipo escolar del Saint Gabriel Elementary and High School en Tibás, como parte de la celebración y con el propósito de seguir promoviendo la inclusión de los jóvenes en el deporte.

“El equipo de futsal nació como representación de la Selección de Olimpiadas Especiales en un torneo en México en 2023, en el que obtuvimos el primer lugar. Tras culminar el proceso, los padres de familia e involucrados nos quedamos con la ”espinita" de seguir trabajando y disfrutando con ellos”, explicó Jorge Ramos, entrenador del Futdown.

José Manuel Artavia, otro de los entrenadores, comentó que en 2024 los padres de familia unieron esfuerzos y, junto con otros colaboradores, decidieron convertir el proyecto en una asociación para trabajar por estos chicos y su inclusión.

“Estamos muy contentos con el nacimiento de la Asociación Deportiva Team Down. Nuestra misión es promover el deporte y la recreación. El primer paso es seguir consolidando este equipo de futsal, llevarlo nuevamente a competir fuera del país e incorporar más disciplinas”, manifestó Alexánder Loría, presidente de la asociación.

La Asociación nació en septiembre de 2024, pero tuvo que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos recibir la aprobación del Icoder y, posteriormente, del Registro Nacional. Hace menos de un mes, la organización quedó debidamente oficializada.

El Team Futdown está conformado por los jugadores: Daniel Morales Milanés, Steven Mora Muñoz, Ángel Cambronero Vega, Luis Mauricio Góngora Meza, Joel Jiménez Noguera, Michael Cubillo Gutiérrez, Randy Madrigal Varela, Ariel Guzmán Leiva, Jesua Aguilar Hernández y Jordi Jesús Martínez Pérez.

El equipo entrena todos los jueves en Plaza González Víquez, con el objetivo de fomentar su crecimiento como futbolistas y promover la sana convivencia.