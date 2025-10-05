Fútbol

Detienen por presunto abuso sexual a exfutbolista mexicano, campeón de Copa Oro y goleador histórico de Chivas

El exdelantero de las Chivas de Guadalajara y la Selección de México, fue detenido en su país

Por Juan Diego Villarreal
Omar Bravo Exjugador México 5 de octubre 2025 Facebook: La Gaceta Guadalajara
Omar Bravo (centro) jugó en México, Estados Unidos y España antes de su retiro. (La Nación/Facebook: La Gaceta Guadalajara)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

