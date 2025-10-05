Detienen por presunto abuso sexual a exfutbolista mexicano, campeón de Copa Oro y goleador histórico de Chivas

Omar Bravo (centro) jugó en México, Estados Unidos y España antes de su retiro.

En una noticia que conmocionó al fútbol de México, la Fiscalía del Estado Mexicano detuvo al exjugador Omar Bravo por presunto abuso sexual a una menor, según detalló el medio digital Swiss Info.

Bravo, de 44 años, fue detenido en un operativo en el centro de la localidad Zapopan, en Jalisco, después de una denuncia.

“La captura por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. Elementos que la policía de la Vicefiscalía en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, razón de género y familia, logró capturar a un hombre, identificado como Omar ‘N’», dijo un comunicado.

El exfutbolista fue trasladado por la policía a la sala de juicios orales del penal de Puente Grande, en Jalisco, en tanto la Fiscalía continúa las pesquisas para aclarar los hechos.

El exdelantero fue parte de la Selección mexicana que se coronó campeona de la Copa Oro en 2003 y 2009 y es considerado una de las figuras más importantes de las Chivas de Guadalajara, al ser el máximo anotador del equipo con 160 goles.

En su carrera deportiva, el ariete azteca vistió las camisetas de Chivas, Tigres, Cruz Azul, Atlas y el Leones Negros de México. Además, jugó en España con el Deportivo La Coruña y en Estados Unidos con el Sporting Kansas City, el North Carolina y el Phoenix Rising.