De un solo puñetazo: Árbitro es noqueado por un jugador en torneo ‘amistoso’ en Turrialba

Lo que inició el pasado viernes 5 de setiembre como un partido amistoso, correspondiente al Torneo de la Independencia en la localidad de Santa Cruz de Turrialba, terminó en un hecho bochornoso.

Durante el compromiso entre La Pastora y Calle Vargas, un jugador no identificado de La Pastora agredió al árbitro del partido al propinarle un solo puñetazo. El réferi cayó noqueado en el terreno de juego.

En el medio digital Santa Cruz de Turrialba- Distrito Norte se informó que: “La persona que golpeó al árbitro en el partido entre La Pastora y el representativo de Calle Vargas no podrá participar en adelante en torneos de la Independencia ni en ningún otro organizado por el Comité de Deportes de Santa Cruz”.

Esa fue la medida anunciada mientras se espera el informe arbitral. Además, se comentó que la filial a la que pertenece el silbatero tampoco permitirá al jugador participar en encuentros de la comunidad dirigidos por ellos durante al menos tres años.

En la información dada a conocer no se dio el nombre del árbitro agredido, ni tampoco del agresor.