De Guanacasteca a la Liga MX: Figura de la ADG obtiene contrato en equipo de México

Gibrán Lajud llegó para inicios del 2025 a la ADG (uniforme azul). Guanacasteca perdió su licencia en el primer semestre del año.

Gibrán Lajud, una de las figuras de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) en la pasada temporada, continuará su carrera en el fútbol mexicano, específicamente en el Atlético San Luis de Primera División.

Lajud fue uno de los jugadores más destacados del cuadro pampero hasta que el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le revocó la licencia al club. De hecho, el guardameta se mantuvo en Costa Rica durante un tiempo, esperando que la situación se regularizara; sin embargo, finalmente decidió regresar a su país.

Según el diario Récord de México, la llegada de Lajud al plantel de Atlético San Luis se dio a raíz de una situación puntual en el arco del equipo.

“De acuerdo con César Luis Merlo, el exguardameta de Xolos de Tijuana y Santos Laguna, formado en las inferiores de Cruz Azul, está por fichar con Atlético San Luis como agente libre. Lajud es dueño de su carta desde julio de este año, luego de concluir su vínculo con Guanacasteca”, afirma el artículo.

En esa misma nota se dio a conocer, a nivel internacional, la razón por la cual Guanacasteca no continúa en la Primera División de Costa Rica.

La Nación realizó una investigación en febrero pasado, en la que se informó sobre un presunto cambio de administración en el club guanacasteco. A raíz de ello, el Comité de Licencias llevó a cabo un análisis y detectó irregularidades tanto administrativas como financieras.

“El motivo fue que el club realizó un cambio de administración para entregar el control del equipo a un grupo de inversionistas mexicanos, que se harían cargo del 55% de las acciones. Pero dicho cambio no se reportó oportunamente y, por ello, el club perdió su licencia, tras lo cual varios jugadores quedaron libres”, señala Récord.

LEA MÁS: El ‘corazón’ de Guanacasteca se vio obligado a irse al archirrival ante crítica situación del club

Actualmente, el caso de la ADG se encuentra en análisis tanto en el Tribunal de Conflictos y Apelaciones del Icoder, así como en un recurso planteado ante el Tribunal Contencioso Administrativo. No obstante, ninguno de estos procesos cuenta aún con una resolución definitiva.

Además de la revocatoria de su licencia en el torneo anterior, Guanacasteca recibió la negativa para obtener el documento de cara a la temporada 2025-2026. Paralelamente, la FCRF decidió enviar al club al fútbol amateur de Costa Rica.

Lajud forma parte del grupo de jugadores que dejaron el plantel como Starling Matarrita, José Pablo Córdoba y José Mora, entre otros.