Danny Carvajal vivió un calvario en el duelo ante Real Salt Lake que lo dejaría fuera del partido ante Los Ángeles Galaxy

Apenas en la primera acción del partido en la que el Herediano derrotó 1-2 al Real Salt Lake, el guardameta Danny Carvajal se dio cuenta de que algo andaba mal.

Un dolor en su pierna derecha lo alertó y, aunque consideró salir del partido, finalmente decidió quedarse para ayudar a sus compañeros a mantener el resultado y lograr el objetivo que se habían trazado.

En el epílogo del encuentro, con una gran intervención, Danny fue clave para que el Team eliminara al conjunto estadounidense y asegurara su boleto a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

“La verdad, estoy preocupado. En el primer saque de puerta que realicé, apenas comenzado el partido, sentí un tirón en mi pierna derecha. Vamos a hacernos exámenes para evaluar la situación. Me tocó jugar con una molestia bastante fuerte. Esperamos que no sea un desgarro. Fue incómodo, pero logré mantenerme en el arco”, expresó Carvajal.

El guardameta comentó en Radio Columbia que le preocupa qué sucederá en los próximos días e incluso si podrá disputar el partido ante Los Ángeles Galaxy, rival de los florenses en la segunda fase del torneo de clubes de la región, este miércoles 5 de marzo, en el Estadio Nacional.

“Hubo un momento en que pensé en salir. Sin embargo, hablé con mis compañeros y les pedí que me ayudaran con los saques de puerta. Quería aguantar hasta el medio tiempo para ver si con el vendaje me sentía mejor. Me dieron analgésicos y pude terminar el partido”, manifestó Carvajal.

Danny Carvajal; entre lesiones y agüizotes

No obstante, la preocupación persiste para el arquero, quien posiblemente no jugará ante Santa Ana por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, ya que busca recuperarse para el duelo de la Concacaf.

“Debo revisarme. Vamos a descansar estos días para saber qué pasa con la pierna derecha. Se viene el partido contra Santa Ana y esperamos que el equipo lo haga bien en una cancha difícil, frente a un rival complicado. Vamos a descansar y esperar”, declaró Carvajal.

Sobre el encuentro, el portero aseguró que el cierre fue muy ajustado, ya que sabían que el rival se lanzaría al ataque si lograba marcar, por lo que intentó darle seguridad a la defensa en todo momento.

“Creo que logré colaborar con dos intervenciones clave y evitar que nos anotaran un segundo gol. Los últimos minutos fueron muy complicados para nosotros, pero supimos aprovechar los espacios y, con el contragolpe de Randy (Vega), llegó el penal que sepultó el partido.”, indicó Carvajal.

El experimentado guardameta, quien jugó en Japón, así como en el Brujas, Saprissa y San Carlos, también recurrió a un “agüizote” como parte de su ritual antes de cada partido.

“Es un hábito característico mío durante toda mi carrera. Siempre, antes de empezar el partido, me gusta tocar el balón, ir al centro del campo y sentirlo con los guantes. Por lo general, en este tipo de canchas naturales mojan el césped y me agrada. En Japón les hacía mucha gracia que me metiera entre los árbitros para tocar el balón antes de cada encuentro”, admitió Carvajal.