¿Cuándo y en qué canal puede ver el Barcelona vs. PSG y 17 partidos más de la Champions League?

Mohamed Salah del Liverpool, Ousmane Dembélé del PSG, Vinicius Jr. del Real Madrid y Dusan Vlahovic de la Juventus, son la esperanza ofensiva de sus clubes en la Champions League.

La Champions League vuelve esta semana con 18 partidos, incluido el duelo entre el Barcelona y el Paris Saint Germain, que se disputará este miércoles 1.º de octubre a las 1 p. m hora de Costa Rica.

Será el juego del morbo, protagonizado por los dos finalistas al Balón de Oro: el francés Ousmane Dembélé, ganador del prestigioso galardón, y el español Lamine Yamal.

Además, Dembélé regresa a Barcelona, donde jugó con el club catalán, aunque sin llegar a ser la estrella que hoy impulsa al PSG a dominar Europa bajo la dirección de Luis Enrique.

Por su parte, el Real Madrid, tras caer 5-2 frente al Atlético de Madrid en la Liga Española, visitará al Kairat Almaty de Kazajistán, en el estadio Central de Pavlodar, con capacidad para solo 11.828 espectadores.

Otros duelos imperdibles serán Galatasaray vs. Liverpool, Villarreal vs. Juventus y Mónaco vs. Manchester City.

Recuerde que el nuevo formato de la Champions League, vigente desde la temporada 2025-2026, consiste en una liga única en la que los 36 equipos compiten en una gran tabla general.

Cada club disputa ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante) contra ocho rivales diferentes. Los ocho primeros clasificados avanzan directamente a octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el puesto 9 y el 24 juegan una ronda de play off para acceder a esa fase.

Los partidos podrán seguirse en Centroamérica y México a través de la cadena ESPN (canales ESPN, ESPN 2 y ESPN 6), así como por la aplicación Disney+, con un costo aproximado de ₡8.000 por mes.

