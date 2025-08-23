¿Cuándo y dónde ver los partidos de la quinta fecha del Torneo Apertura 2025?

El técnico Vladimir Quesada regresa al banquillo del Saprissa, en sustitución de Paulo César Wanchope.

La quinta jornada del Torneo de Apertura 2025, que arranca este viernes 22 de agosto a partir de las 8 p. m., tendrá diferentes matices a tomar en cuenta.

Más allá del duelo entre Pérez Zeledón y Guadalupe FC, con el que se abrirá la fecha, destaca el compromiso entre el Deportivo Saprissa y el Sporting FC, clubes que tendrán entrenadores distintos a los que iniciaron la campaña.

En el cuadro morado volverá al banquillo Vladimir Quesada, en sustitución de Paulo César Wanchope, destituido este viernes; mientras que en el Sporting estará Minor Díaz, en lugar de Luis Antonio Marín.

Por su parte, Puntarenas FC recibirá en el estadio Miguel Lito Pérez al líder Municipal Liberia. El compromiso se jugará a puerta cerrada por disposición del ministerio de salud, debido al estado de las graderías.

Asimismo, el bicampeón Herediano visitará el estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada, para enfrentar a San Carlos, tras su derrota 2-0 frente al Sporting San Miguelito en la Copa Centroamericana.

Finalmente, el clásico provincial entre Alajuelense y Cartaginés fue reprogramado para el 3 de setiembre, debido a la participación de ambos clubes en la Copa Centroamericana.

