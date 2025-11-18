Fútbol

Costa Rica vs. Honduras: Selección ya dejó las primeras pérdidas a los que menos tienen

Un vecino de Pavas resiente el mal momento de la Selección Nacional, que le ha dejado pocas ganancias con su venta informal

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Costa Rica vs. Honduras Eliminatoria mundialista Concacaf 2025 Emiliano Palacios Vendedor de camisetas 18 de noviembre del 2025 Fotografía: Juan Diego Villarreal
Emiliano Palacios vende camisetas de la Selección Nacional, desde las eliminatorias para la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002. (La Nación/Fotografía: Juan Diego Villarreal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2025Costa Rica vs. HondurasEmiliano Palacios vendedor de camisetas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.