Costa Rica vs. Haití, la eliminatoria de la Concacaf y el Torneo Apertura 2025: ¿Cuándo y dónde ver los partidos?

Una Costa Rica sin margen de error en la eliminatoria de la Concacaf, en busca de un cupo al Mundial 2026; una Venezuela que luchará por el repechaje continental en la eliminatoria de la Conmebol, y un Saprissa obligado a puntuar en el Lito Pérez ante Puntarenas FC, es lo que nos espera en una semana llena de fútbol.
Entre este lunes 8 de setiembre y el próximo jueves 11 de setiembre, las eliminatorias continentales a la Copa del Mundo y el Torneo de Apertura 2025 tendrán actividad, por lo que los aficionados deberán estar atentos a sus pantallas.
En un duelo decisivo, Panamá y Guatemala abrirán este lunes una semana cargada de emociones. Los canaleros llegan obligados a conseguir la victoria tras igualar como visitantes 0-0 frente a Surinam, y ni qué decir del cuadro guatemalteco, que cayó en casa 0-1 frente a El Salvador.
Asimismo, la Tricolor debe salir con todo frente a Haití, en un grupo donde, a la misma hora, Honduras recibirá a Panamá.
En Sudamérica ya están definidos los seis equipos clasificados al Mundial y solo falta conocer al que disputará la repesca.
Tampoco se puede olvidar del duelo entre el Puerto y Saprissa, el clásico provincial entre Cartaginés vs. Herediano y el debut de Wálter Paté Centeno con San Carlos contra Guadalupe.
Eliminatoria de la Concacaf
|8 de setiembre
|7:30 p.m.
|Panamá vs. Guatemala
|TD+
|9 de setiembre
|6 p.m.
|Jamaica vs. Trinidad y Tobago
|TD+
|9 de setiembre
|8 p.m.
|Honduras vs. Nicaragua
|TD+
|9 de setiembre
|8 p.m.
|Costa Rica vs. Haití
|6 y 7
Eliminatoria de la Conmebol
|9 de setiembre
|5:30 p.m.
|Venezuela vs. Colombia
|Tigo Sports
|9 de setiembre
|5:30 p.m.
|Chile vs. Uruguay
|Tigo Sports 2
|9 de setiembre
|5:30 p.m.
|Peru vs. Paraguay
|You tube Tigo Sports
Torneo Apertura 2035
|10 de setiembre
|7 p.m.
|Puntarenas FC vs. Saprissa
|Tigo Sports
|10 de setiembre
|8 p.m.
|Cartaginés vs. Herediano
|FUTV
|11 de setiembre
|8 p.m.
|Guadalupe vs. San Carlos
|FUTV