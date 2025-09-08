Costa Rica vs. Haití, la eliminatoria de la Concacaf y el Torneo Apertura 2025: ¿Cuándo y dónde ver los partidos?

Costa Rica buscará este martes su primera victoria en la última fase de la eliminatoria mundialista de la Concacaf ante Haití.

Una Costa Rica sin margen de error en la eliminatoria de la Concacaf, en busca de un cupo al Mundial 2026; una Venezuela que luchará por el repechaje continental en la eliminatoria de la Conmebol, y un Saprissa obligado a puntuar en el Lito Pérez ante Puntarenas FC, es lo que nos espera en una semana llena de fútbol.

Entre este lunes 8 de setiembre y el próximo jueves 11 de setiembre, las eliminatorias continentales a la Copa del Mundo y el Torneo de Apertura 2025 tendrán actividad, por lo que los aficionados deberán estar atentos a sus pantallas.

En un duelo decisivo, Panamá y Guatemala abrirán este lunes una semana cargada de emociones. Los canaleros llegan obligados a conseguir la victoria tras igualar como visitantes 0-0 frente a Surinam, y ni qué decir del cuadro guatemalteco, que cayó en casa 0-1 frente a El Salvador.

Asimismo, la Tricolor debe salir con todo frente a Haití, en un grupo donde, a la misma hora, Honduras recibirá a Panamá.

En Sudamérica ya están definidos los seis equipos clasificados al Mundial y solo falta conocer al que disputará la repesca.

Tampoco se puede olvidar del duelo entre el Puerto y Saprissa, el clásico provincial entre Cartaginés vs. Herediano y el debut de Wálter Paté Centeno con San Carlos contra Guadalupe.

Eliminatoria de la Concacaf

8 de setiembre 7:30 p.m. Panamá vs. Guatemala TD+ 9 de setiembre 6 p.m. Jamaica vs. Trinidad y Tobago TD+ 9 de setiembre 8 p.m. Honduras vs. Nicaragua TD+ 9 de setiembre 8 p.m. Costa Rica vs. Haití 6 y 7

Eliminatoria de la Conmebol

9 de setiembre 5:30 p.m. Venezuela vs. Colombia Tigo Sports 9 de setiembre 5:30 p.m. Chile vs. Uruguay Tigo Sports 2 9 de setiembre 5:30 p.m. Peru vs. Paraguay You tube Tigo Sports

Torneo Apertura 2035