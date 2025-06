Costa Rica tiene tetracampeona panamericana en un deporte creado por el antiguo Ejército Soviético

Una estudiante de Nutrición, oriunda de San Luis de Acosta, provincia de San José, es actualmente la mejor exponente de América, en su división, de un deporte creado por el Ejército Rojo de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Nicole Castro revalidó su medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Sambo Deportivo y Sambo de Combate, que se disputó del 27 al 29 de junio en el nuevo Coliseo de Judo José Desimavilla, en la ciudad costera de Guayaquil, Ecuador.

Costa Rica tuvo representación en este torneo continental, que reunió a más de 300 seleccionados de 20 países, en una disciplina que la Federación Internacional de Estilos de Lucha Libre Asociados (FILA) destaca como una de las cuatro formas principales de lucha libre competitiva aficionada más practicadas actualmente a nivel mundial.

El sambo, que en ruso significa “defensa personal sin armas”, ha ganado auge y popularidad con los años, al punto que hoy supera en número de practicantes a disciplinas como la lucha grecorromana, lucha olímpica e incluso el judo, según estadísticas de la FILA.

Nicole Castro es la máxima representante de nuestro país, tras cerrar su participación en suelo ecuatoriano con dos medallas de oro —en Sambo Deportivo y Sambo de Combate—, además de una presea de bronce en Sambo Playa.

Gracias a estos resultados, Nicole aseguró su plaza para representar a Costa Rica en los próximos Juegos Mundiales 2025, que se celebrarán en Chengdu, China, del 7 al 17 de agosto. Tras su regreso de Ecuador, le restan 50 días de preparación y de gestión para reunir los fondos necesarios que cubran los costos del viaje.

Nicole Castro arrasa en su categoría

En su debut, el viernes anterior, Castro sumó su primera medalla de oro como favorita continental en la categoría femenina de -80 kilogramos, al imponerse con contundencia en una reñida pelea a la cubana Malena Díaz, según informó el periodista Luis Carlos Fallas en un comunicado de prensa.

Con este triunfo, la costarricense no solo revalidó por cuarta vez su título de campeona panamericana, sino que también sumó puntos para ingresar en la lista de las 20 mejores del mundo en su categoría, lo que abre la posibilidad de competir en el próximo Mundial.

Su segunda medalla dorada la disputó el sábado frente a la campeona mexicana Nancy Hernández, en Sambo de Combate -80 kilogramos. Tras un combate rápido, la tica liquidó a su rival y celebró su victoria envuelta en la bandera tricolor, luciendo sus guantes y casco protector azul.

“Las experiencias pasadas me enseñaron a confiar en el proceso de preparación al lado de mi entrenador Edgardo Mora. Me favoreció la calma y la estrategia de combate como una oportunidad para vencer en Guayaquil. Estoy feliz, pues logré defender mis títulos. Eso me motiva a seguir en la categoría y aspirar a un nuevo Mundial”, expresó Castro

Este domingo, Nicole cerró su participación en las justas al conquistar una medalla de bronce en Sambo Playa, categoría +72 kilogramos, al imponerse en la arena a la nicaragüense Karla López. Con este resultado, la costarricense logró subir al podio en las tres categorías en las que compitió: Sambo Deportivo, Sambo de Combate y Sambo Playa.

La delegación costarricense en Ecuador estuvo conformada por 18 atletas, acompañados por los entrenadores Walter Loaiza y Edgardo Mora, así como por el presidente de la federación, Guillermo Sánchez.

Atleta tiene su plaza asegurada para los Juegos Mundiales 2025, en China, en un mes, pero no cuenta con el contenido económico