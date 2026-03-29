Conozca la nueva vida del goleador que ilusionó a Saprissa: David Ramírez

David Ramírez abre una botella de vino en su restaurante De La Vid.

David Ramírez debutó en 2013 con la camisa del Deportivo Saprissa. Cuando tuvo sus primeros minutos, ilusionó a los aficionados morados y de inmediato llamó la atención de entrenadores como Paulo César Wanchope, quien en ese momento estaba en la Selección de Costa Rica como asistente.

Rápidamente, el talento de Ramírez lo hizo sobresalir, al punto de que en la temporada 2014-2015 jugó en el Evian de Francia, en la primera división de ese país.

El futbolista también tuvo pasos por Portugal y Chipre.

El “Chícharo” decidió colgar los tacos en enero de 2025, tras un último paso por Santa Ana. Desde entonces, el rastro de David se había perdido, pero ahora, en sus redes sociales, el exjugador contó a qué se dedica.

David es empresario e impulsor de negocios; además, tiene el restaurante De La Vid, ubicado en Barrio Escalante.

El exfutbolista reveló cómo está disfrutando la vida ahora, alejado de los terrenos de juego.

“Mi vida fue el fútbol desde los 10 años. Cumplí el sueño de jugar en Europa, en la Selección y en Primera División, pero luego vienen las lesiones y ahí entendí que una etapa se terminó y arranca otra desde cero”, dijo.

En la actualidad, el exdeportista señaló que disfruta mucho conversar con la gente.

“Actualmente me encantan los negocios, ayudo a personas y tengo De La Vid en Barrio Escalante. Acá disfrutamos de un buen vino y hablamos de política, de fútbol y de cosas importantes; ahí es donde entiendo que mi vida no se trata del pasado, sino de con quién compartimos el presente”, finalizó.

David Ramírez tiene 32 años y ya decidió ponerle un punto final a su carrera deportiva. En sus últimas temporadas como futbolista sufrió lesiones, como la rotura de ligamento cruzado, lo cual complicó su desarrollo.

“Mi carrera fue un recorrido corto, pero muy completo; solo me faltó ir a la Copa del Mundo mayor. En el entrenamiento invisible yo no descansaba bien, no comía bien; confiaba mucho en mi talento y eso me hacía estar más relajado, entonces me terminó afectando. Yo me lesioné la primera vez con Saprissa por llegar a un entrenamiento cansado muscularmente; ahí nació mi primera rotura de ligamento cruzado anterior”, afirmó el 16 de marzo en una entrevista con el periodista Marcelo Castro en su canal de YouTube.