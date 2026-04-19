Fútbol

Con un golazo ante Pérez Zeledón, Guadalupe se aferra a no descender

El artillero Joao Maleck firmó una chilena espectacular que le permite al cuadro capitalino recortar distancias en el sótano

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Por Steven Torres
Se observa a Marvin Ángulo (derecha) y Barlon Sequeira (izquierda) luchando por el balón.
Guadalupe depende de un cierre perfecto y de traspiés de San Carlos para evitar el descenso. En la acción, Marvin Ángulo y Barlon Sequeira (derecha) disputan el balón. (Redes Sociales de Guadalupe/Redes Sociales de Guadalupe)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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