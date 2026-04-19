Con un golazo ante Pérez Zeledón, Guadalupe se aferra a no descender

Guadalupe depende de un cierre perfecto y de traspiés de San Carlos para evitar el descenso. En la acción, Marvin Ángulo y Barlon Sequeira (derecha) disputan el balón.

En el segundo partido de la jornada 16 del Torneo de Clausura 2026, Guadalupe obtuvo un triunfo vital en el Estadio Colleya Fonseca al imponerse 1-0 al Municipal Pérez Zeledón.

Este resultado representa un tanque de oxígeno para la escuadra capitalina en su ardua lucha por conservar la categoría en la Primera División.

Con estas tres unidades, el cuadro guadalupano recorta la distancia y se sitúa a solo seis puntos de San Carlos. A pesar de la victoria, el panorama sigue siendo complejo para los guadalupanos, quienes dependen de que los norteños no sumen unidades en las tres fechas restantes del certamen para concretar el milagro de la salvación.

El conjunto generaleño empezaría dando el primer aviso del encuentro al minuto 12, cuando Andrey Soto envió el balón al fondo de las redes. No obstante, tras la intervención del VAR, el cuerpo arbitral determinó que Máximo Pereira, encargado de asistir en la jugada, se encontraba en posición prohibida, por lo que la anotación fue invalidada.

La respuesta más clara para Guadalupe llegó hasta el minuto 30 del juego. Barlon Sequeira perdió la posesión en la media cancha ante la presión de Tristan Demetrius, quien habilitó a Elian Morales. Pese a quedar frente al marco, Morales no pudo vencer el achique de Miguel Ajú, quien, con una oportuna reacción, desvió el esférico al tiro de esquina.

Al cierre de la etapa inicial, ambos cuadros se retiraron al descanso sin abrir el marcador. El compromiso se tornó trabado y carente de profundidad en las áreas; si bien Pérez Zeledón controló los hilos durante el primer cuarto de hora, el elenco guadalupano logró equilibrar las acciones y adueñarse de la pelota conforme transcurrieron los minutos.

Apenas iniciaba el complemento, Guadalupe sorprendió con un gol de vestidor. Al minuto 47, Axel Amador envió un centro desde el sector izquierdo que encontró a Joao Maleck dentro del área; el artillero mexicano aprovechó el servicio para ejecutar una chilena impecable que se incrustó en el ángulo, dejando sin margen de reacción al guardameta Miguel Ajú.

⏰ 47' Golazo de Joao Maleck que de chilena adelanta a Guadalupe con el 1-0. pic.twitter.com/n8srv9msvk — FUTV (@FUTVCR) April 18, 2026

Tras la anotación de Guadalupe al inicio del complemento, el encuentro se sumergió en una disputa sumamente física, de tránsito interrumpido y carente de un dominador claro del esférico.

Guadalupe FC visitará el estadio Ricardo Saprissa Aymá para medirse al Deportivo Saprissa el próximo miércoles 22 de abril.

Por otro lado, el Municipal Pérez Zeledón será local al recibir al Club Sport Herediano ese mismo miércoles 22 de abril.