Fútbol

¿Cómo se jugará la Primera División, con 10 o 12 equipos? Ya hay respuesta definitiva

La Unafut definió cómo se jugará la temporada 2026-2027 del fútbol de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Herediano contra Saprissa partido de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Clausura
Saprissa y Herediano disputaron la última final nacional, Getsel Montes rechazó un balón ante la marca de Tomás Rodríguez, en el juego de vuelta. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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