¿Cómo se jugará la Primera División, con 10 o 12 equipos? Ya hay respuesta definitiva

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Saprissa y Herediano disputaron la última final nacional, Getsel Montes rechazó un balón ante la marca de Tomás Rodríguez, en el juego de vuelta.

Los equipos de la Primera División realizaron este jueves 28 de mayo la Asamblea de la Unafut que definieron los aspectos generales de la temporada 2026-2027, donde se confirmó que se continuará con 10 equipos en la máxima categoría.

Unafut dio a conocer que el Apertura 2026 y el Clausura 2027 tendrán 18 jornadas en fase regular, además de series semifinales y una final, con la posibilidad de una gran final. Es decir, el mismo formato con el que se jugaron los últimos torneos.

Para la temporada 2027-2028, la Unafut espera poder volver a contar con 12 equipos en la Primera División, por lo cual ya inició el proceso de solicitud ante la Federación Costarricense de Fútbol, un paso indispensable en este tipo de modificaciones.

Por otra parte, se hicieron otras variantes como las siguientes: