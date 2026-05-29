¿Cómo se jugará la Primera División, con 10 o 12 equipos? Ya hay respuesta definitiva

Los equipos de la Primera División realizaron este jueves 28 de mayo la Asamblea de la Unafut que definieron los aspectos generales de la temporada 2026-2027, donde se confirmó que se continuará con 10 equipos en la máxima categoría.
Unafut dio a conocer que el Apertura 2026 y el Clausura 2027 tendrán 18 jornadas en fase regular, además de series semifinales y una final, con la posibilidad de una gran final. Es decir, el mismo formato con el que se jugaron los últimos torneos.
Para la temporada 2027-2028, la Unafut espera poder volver a contar con 12 equipos en la Primera División, por lo cual ya inició el proceso de solicitud ante la Federación Costarricense de Fútbol, un paso indispensable en este tipo de modificaciones.
Por otra parte, se hicieron otras variantes como las siguientes:
- Regla Sub-21: Se aprobó una modificación al reglamento, estableciendo que los clubes deberán acumular un total de 810 minutos durante las 18 jornadas de la fase regular. De esta manera, cada equipo podrá cumplir con el requisito mediante un promedio mínimo de 45 minutos por partido. Adicional, los jugadores nacidos a partir del 2006 que participen durante los partidos sumarán el 100% de minutos, eliminándose la escala de porcentajes.
- Liga Menor: Se aprobó un ajuste en las categorías Élite, las cuales pasarán a conformarse por U16, U18 y U20, con el objetivo de alinearse a estándares y prácticas internacionales de desarrollo deportivo. Durante el torneo de Apertura 2026 se implementará un período de transición, mientras que la estructura quedará oficialmente establecida a partir del torneo de Clausura 2027. En cuanto a las categorías prospectos, se mantendrán U12, U13, U14 y U15.
- Torneo de Copa: Se acordó no realizar la competición durante esta Temporada, por lo que tampoco se jugará la Recopa en el 2027.
- Supercopa: Se mantendrá el formato de disputa entre el campeón del Apertura versus el campeón del Clausura. En caso de que un mismo club obtenga ambos campeonatos y además finalice como líder de la tabla acumulada, no será necesario disputar la Supercopa. Sin embargo, si otro club concluye como líder de la tabla acumulada, sí se llevará a cabo el juego.