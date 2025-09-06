Chepe Bomba no tuvo piedad y deja en evidencia al fútbol de Costa Rica

Si no puedes contra una Nicaragua con 10 hombres, el Mundial está lejos. Olvídate de la jerarquía y de los 20 mundiales de Costa Rica. Es un retroceso claro y marcado. Decadencia. Van 11 años de mediocridad. Se anclaron en 2014. Punto y pelota. #MentiraNoEs 🐐💣

El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, no se guardó nada y le tiró con todo a la Selección de Costa Rica, tras igualar 1-1 ante Nicaragua, por la última fase de la ronda eliminatoria de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Como es su costumbre, el comunicador, con su verbo picante, dio su opinión con frases contundentes y sarcásticas, tras la paridad de la Tricolor, a pesar de tener un hombre más en el terreno de juego.

“Si no puedes contra una Nicaragua con 10 hombres, el Mundial está lejos”.

“Decadencia. Van 11 años de mediocridad. Se anclaron en 2014″, escribió Chepebomba en la red social “X”, desnudando el pésimo resultado de Costa Rica frente a los nicaragüenses.

Domínguez ya había sido muy crítico con la Selección de Panamá, luego del empate 0-0 frente a Surinam, y así lo hizo saber en sus diferentes redes sociales.

Ni contra 10 hombres.



Decadencia futbolística.



Punto y pelota. #MentiraNoEs 🐐💣 — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) September 6, 2025