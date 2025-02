Celso Borges: ‘Las canchas sintéticas son malísimas, un anti progreso’

El volante de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges, lamentó el empate 0-0 ante el Santos de Guápiles, resultado que les hizo perder el segundo lugar del Torneo Clausura 2025, frente al Puntarenas FC.

A pesar de los 19 remates a portería, los rojinegros no lograron marcar la diferencia, y la igualdad les dejó un sabor amargo y apenas 20 puntos, mientras que los porteños tienen 21.

Borges también se refirió a las dificultades de jugar en una cancha sintética como la del estadio Ebal Rodríguez. No obstante, aclaró que esto no era una excusa para el empate y que lo que les faltó fue mayor contundencia frente al arco rival.

“Las canchas sintéticas son malísimas, un anti-progreso. Pero es lo que nos toca. No me gustan, pero eso no significa que el equipo no sepa competir, al contrario. Ellos se defendieron bien, y lo importante es que el viernes volvemos a casa, al Morera Soto, tras cumplir la sanción”, afirmó Borges en declaraciones a Tigo Sports.

El experimentado mediocampista destacó el esfuerzo del equipo por conseguir la victoria, aunque reconoció el mérito del Santos por hacer respetar su casa.

“Ellos se defendieron bien y nosotros no concretamos, así es el fútbol. Hicimos todo para ganar, pero fue un partido difícil. Nos sentimos orgullosos, jugamos bien, tuvimos ocasiones claras y no pudimos aprovecharlas”, agregó Borges.

Además, Borges resaltó la importancia de volver a su estadio en un momento clave, donde no solo se enfrentarán al Puntarenas FC en un duelo directo por el segundo lugar, sino que también se rendirá homenaje al exjugador Wílmer “Pato” López con el retiro de la camiseta número 6, que utilizó a lo largo de su carrera en la Liga.

“Volvemos a nuestro estadio, donde nos sentimos cómodos. Es un campo que conocemos bien, con césped natural, que permite hacer buenas combinaciones. Estaremos con nuestra gente y, además, se hará un reconocimiento a una de las grandes figuras de la institución”, concluyó Borges.