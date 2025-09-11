Fútbol

Cartaginés levanta una muralla inexpugnable que lo tiene como protagonista en dos torneos

Cartaginés suma un registro envidiable en el Torneo Apertura 2025 y en la Copa Centroamericana tampoco se queda atrás

Por Juan Diego Villarreal
Cartago vs Heredia
El Cartaginés vive un gran momento en el Torneo Apertura 2025, con una seguidilla de partidos sin recibir anotaciones. (Mayela López/Mayela López)







CartaginésAndrés Careviccinco partidos sin recibir goles
