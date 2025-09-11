Cartaginés levanta una muralla inexpugnable que lo tiene como protagonista en dos torneos

El Cartaginés vive un gran momento en el Torneo Apertura 2025, con una seguidilla de partidos sin recibir anotaciones.

Desde el primer partido del Torneo Apertura 2025, cuando recibió un gol de penal ante el Municipal Liberia al minuto 90+9, el Club Sport Cartaginés ha demostrado una envidiable solidez defensiva al sumar cinco partidos consecutivos sin recibir anotaciones.

El conjunto brumoso, con su victoria de este miércoles 10 de setiembre por 2-0 ante el Herediano, alcanzó los 450 minutos sin encajar goles, gracias en gran medida a la seguridad mostrada por su arquero Kevin Briceño, así como a una defensa bien plantada y a un bloque bajo estructurado por su entrenador, Andrés Carevic.

Los buenos resultados le han permitido a los de la Vieja Metrópoli escalar a la tercera posición con 11 puntos, superando a Herediano y al Deportivo Saprissa por diferencia de gol, y quedando a dos puntos de Pérez Zeledón (13) y a tres del Municipal Liberia (14).

Su zaga inexpugnable también le permitió clasificarse a la segunda ronda de la Copa Centroamericana, ya que en cuatro partidos solo recibió tres goles, en dos compromisos, dejando su arco en cero en los otros dos. Ese desempeño fue vital para avanzar en el torneo regional, en el que sumaron 12 tantos a favor y tres en contra.

El técnico Andrés Carevic destacó precisamente la labor de sus jugadores, quienes, a pesar de las bajas en defensa de José Quirós y Carlos Barahona, mostraron gran disposición para cumplir con los objetivos.

“Lo primero es felicitar a los jugadores, porque algunos no han jugado en sus posiciones. Han hecho un gran esfuerzo. Sinceramente, muy agradecido con todos. Es un esfuerzo colectivo mantener la valla invicta, mostrando un trabajo equilibrado tanto ofensivo como defensivo. Mi felicitación a todos”, señaló Carevic.

El guardameta del Cartaginés, Kevin Briceño, suma 450 minutos sin recibir goles. (Mayela López/Mayela López)

Defender es una tarea de todos

Las lesiones de Quirós, Barahona y del mexicano Everardo Rubio abrieron la oportunidad para que Diego Mesén y Rándall Cordero asumieran protagonismo, ganándose la confianza del argentino y respondiendo con seguridad en la zona baja.

“El no recibir goles no es solo tarea de la defensa, es un trabajo de todos. Desde el portero hasta los delanteros hemos respondido, por lo que es necesario rescatar el esfuerzo colectivo. Todos nos hemos apoyado. Lamentamos las lesiones de los compañeros, pero los que han jugado han cumplido”, agregó Cordero.

El zaguero brumoso añadió: “Hasta el momento tenemos los pies sobre la tierra, no hemos ganado nada, vamos partido a partido. El próximo fin de semana tendremos una salida muy difícil a San Carlos, donde esperamos mantener esa solidez”.

Por su parte, el volante Luis Flores reconoció que el trabajo grupal les ha permitido obtener buenos resultados, mantener su marco en cero y escalar puestos de clasificación en el certamen.

“La cohesión grupal es bastante buena. El equipo está trabajando, esforzándose al máximo por conseguir los objetivos y estamos disfrutando del momento. Es una labor de todo el plantel, que ha cumplido con las indicaciones del entrenador y ha mantenido la valla invicta”, afirmó Flores.

De acuerdo con el mediocampista defensivo, el parón por la fecha FIFA les ayudó a recuperar energías tras un exigente mes de agosto, en el que compitieron tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana.

“El triunfo ante Herediano ya lo celebramos y estamos contentos, pero ya pasó. Ahora pensamos en el próximo compromiso contra San Carlos. Será una salida durísima, pero lo importante es seguir de la misma manera, donde todos corremos y demostramos que estamos bien físicamente para afrontar el torneo”, concluyó Flores.

Torneo local Copiado!

Fecha Partido Marcador Torneo 25 de julio del 2025 Liberia vs. Cartaginés 1-0 Apertura 2025 2 de agosto del 2025 Sporting FC vs Cartaginés 0-1 Apertura 2025 10 de agosto Cartaginés vs. Saprissa 3-0 Apertura 2025 17 de agosto Guadalupe vs. Cartaginés 0-0 Apertura 2025 31 de agosto Cartaginés vs. Puntarenas 0-0 Apertura 2025 10 de setiembre Cartaginés vs. Herediano 2-0 Apertura 2025

En el área Copiado!