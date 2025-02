Cafú no olvida sus duelos frente a Costa Rica y elogia a Keylor Navas

Con una amplia sonrisa y en una conversación distendida con los medios de prensa, el brasileño Marcos Evangelista de Moraes, Cafú, habló sobre diversos temas del fútbol internacional y la Champions League.

Cafú elogió al arquero Keylor Navas, analizó la Selección de Brasil y el fútbol internacional, repasó su carrera deportiva y opinó sobre el nuevo formato de la Champions League para la temporada 2025.

El capitán que levantó la última Copa del Mundo para Brasil en Corea y Japón 2002 también conquistó una Champions League con el Milán, una Copa Libertadores con el Sao Paulo y dos Copas América con la Canarinha.

¿Qué recuerda del enfrentamiento entre Costa Rica y Brasil en el Mundial de Corea y Japón 2002? Copiado!

Fue un partido muy particular. Enfrentar a Costa Rica siempre era difícil, tenían grandísimos jugadores y Brasil contaba con una selección increíble. Al principio fue un partido trabado, pero cuando logramos soltarnos, ganamos 5-2. Recuerdo el gol de Edmílson, que fue espectacular, y la participación de Júnior, quien entró en lugar de Roberto Carlos.

Durante su carrera también enfrentó a Costa Rica en la Copa América de Bolivia en 1997. ¿Cómo preparaba la Selección de Brasil esos compromisos? Copiado!

Siempre respetamos mucho a Costa Rica, al igual que a todos los rivales. A un Mundial llegan solo los mejores, y si Costa Rica estaba allí, era porque era uno de ellos. Un día antes del partido analizábamos al equipo, estudiábamos a sus mejores jugadores y su esquema táctico, porque sabíamos que si no estábamos concentrados al 100 %, podíamos perder.

Keylor Navas ganó tres Champions League con el Real Madrid y dejó una huella en el club español. ¿Qué opinión tiene sobre el portero costarricense? Copiado!

Keylor es un arquero impresionante, increíble. Lo hizo muy bien con el Real Madrid y sin duda es uno de los mejores del mundo. Mantenerse en la élite es muy difícil, pero espero que siga en ese nivel.

¿Cuál de los títulos que ganó disfrutó más: la Champions, la Copa Libertadores, la Copa América o el Mundial de Fútbol? Copiado!

Los cuatro fueron especiales. Es muy difícil ganar cualquier torneo y elegir el más significativo. Pero la Copa del Mundo no tiene comparación. Siempre será el número uno.

¿Qué debe hacer la Selección de Brasil para volver a ser la potencia que reinaba en el fútbol mundial? Copiado!

Ganar el Mundial. Solo eso. Tenemos grandísimos jugadores, pero al ganar el Mundial volveremos a ver al Brasil que todos queremos: un equipo que juega bonito, que hace muchos goles y que impone miedo a sus rivales. Ahora estamos en una transición con jugadores jóvenes, pero sé que el equipo mejorará y tendrá oportunidades de ser campeón.

¿Por qué la Selección de Brasil se muestra irregular en la eliminatoria mundialista y ya no impone el mismo respeto a sus rivales? Copiado!

Todos queremos ver a Brasil en la cima del mundo. Pero han pasado 23 años sin ganar un Mundial, y para volver a hacerlo necesitamos cambios. No podemos seguir cambiando de entrenador y de jugadores constantemente. No hemos jugado tres partidos seguidos con los mismos futbolistas. Debemos tener paciencia y darle tiempo al nuevo proceso para volver a ser campeones.

¿Qué opina del nuevo formato de la Champions League, en el que todos los equipos se enfrentan? Copiado!

Es un buen formato. Desde el inicio podremos ver grandes partidos, como Real Madrid vs. Manchester United o Bayern Múnich contra el Milan.

¿Cuáles equipos cree que llegarán a la final de la Champions League? Copiado!

Es difícil hacer un pronóstico, pero por lo que hemos visto hasta ahora, creo que Real Madrid y Barcelona serán los finalistas.

¿Quién fue su ídolo en el fútbol? Copiado!

Mi papá y mi familia. De niño siempre tuve el apoyo de mis padres, ellos fueron mi inspiración.

¿Qué opina sobre jóvenes talentos como Vitor Roque y Endrick, que se fueron muy jóvenes al Barcelona y al Real Madrid sin lograr consolidarse, algo similar a lo que pasa con los jóvenes costarricenses? Copiado!

En Brasil pasa lo mismo. Los jóvenes no se consolidan antes de irse a Europa. Se marchan a jugar a Inglaterra o España y eso es un problema tanto para nosotros como para ustedes. No llegan a ser ídolos nacionales porque no juegan cinco o seis años en su país de origen. Yo estuve ocho años en Sao Paulo y 10 como profesional antes de salir al extranjero. Eso nos permitía crear identidad con nuestra gente y con la afición. Ahora es difícil retener a un jugador cuando llega un equipo grande.

¿Qué opina de los entrenadores que utilizan laterales izquierdos por la derecha y derechos por la izquierda, lo que llaman “perfil cambiado”? Copiado!

Si el lateral izquierdo juega por la derecha y el derecho por la izquierda, hay que cambiar al entrenador. El fútbol es simple.