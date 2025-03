Bryan Ruiz continúa cumpliendo como capitán de la Selección de Costa Rica: ahora es el principal consejero del diamante nacional.

Aunque ya no marca la diferencia con su regate, Bryan continúa estando presente en las conversaciones clave con los futbolistas más prometedores. Jeyland Mitchell, uno de los principales talentos de proyección del fútbol tico, confesó que tiene constantes conversaciones con “La Comadreja”.

Mitchell explicó que recurrió a Ruiz para pedirle consejos al enfrentarse a un campeonato tan exigente como la Liga de Campeones de Europa.

“Es algo lindo, tengo una experiencia muy grande. Estuve hablando con Bryan Ruiz y me dijo que disfrutara, que la pase bien, la verdad no hay que enojarse porque uno no juega, solo queda disfrutar y aprender. Estoy muy agradecido con Dios por lo que me tocó vivir”, afirmó Mitchell.

El futbolista también explicó que su llegada a los Países Bajos para el segundo semestre de 2024 no fue sencilla, pero que trabajó duro para adaptarse.

“Al principio, como es un cambio de país, de todo, pues hay que trabajar y no es fácil. Ya después agarré rodaje, aprendo de los mejores y agradecido con Dios por las puertas que me abrió”, puntualizó.

Mitchell logró en su primera Champions League jugar 179 minutos y fue titular en un partido clave contra el Inter de Milán.

“La verdad fue algo inesperado, después de la Copa América no me lo creía. Contra Brasil fue un partido más, pero después de eso muchos me empezaron a mandar mensajes y se abrieron puertas. Gracias a Dios”, evaluó sobre lo que ha vivido en el último año.

El zaguero es pieza clave del esquema de Miguel Herrera y en el juego contra Belice impresionó con un salto para marcar una de las anotaciones de Costa Rica. Para él, ganar 7-0 fue esencial, ya que es una forma de demostrar que el equipo patrio tiene “hambre” de cara a la eliminatoria y la Copa Oro.

Una opinión similar tiene Ariel Lassiter, lateral izquierdo del plantel.

“En el sentir de los jugadores, creo que tenemos un grupo muy unido. Lo que trae el profe es una mentalidad ofensiva, tenemos potencial para ir hacia adelante y, durante el proceso, creo que podemos ir mostrando la evolución”, enfatizó.

Costa Rica volverá a jugar el próximo martes a las 7 p. m. en el partido de vuelta contra Belice, en una serie que está prácticamente definida tras la goleada obtenida en la ida.