Costa Rica vs. Belice: Solo por este canal podrá observar el duelo por un boleto a la Copa Oro

La Selección Nacional de Costa Rica buscará su boleto a la Copa Oro 2025 en un repechaje frente a su similar de Belice. El partido de ida está programado para este viernes 21 de marzo, a partir de las 8 p. m.

Este compromiso marcará el debut oficial del técnico mexicano Miguel Piojo Herrera al frente de la Tricolor, luego de dirigir un partido amistoso el pasado 25 de enero ante Estados Unidos, en el que la Sele cayó 3-0 en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.

Los costarricenses disputarán un cupo ante la representación de Belice con el objetivo de clasificarse al torneo de selecciones de la Concacaf, que se llevará a cabo del sábado 14 de junio al domingo 6 de julio de este año.

El partido entre Costa Rica y Belice podrá verse a través de la cadena internacional ESPN, que posee los derechos exclusivos del torneo. La transmisión será por ESPN 1, a partir de las 8 p. m.

Además, el compromiso podrá observarlo por la aplicación Disney+, que tiene un valor aproximado a ₡7000.

Además, los encuentros de la escuadra costarricense podrán seguirse por Radio Columbia (98.7 FM), Radio Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

Antes del juego de la Tricolor, ESPN transmitirá los siguientes compromisos: Cuba vs. Trinidad y Tobago a las 2 p. m., Surinam vs. Martinica a las 4 p. m. y Guadalupe vs. Nicaragua a las 6 p. m. Todos estos encuentros corresponden a los repechajes para la Copa Oro.

El partido de regreso ante los beliceños será el martes de la próxima semana (25 de marzo) en el Estadio Nacional a las 7 pm.