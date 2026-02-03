Fútbol

Así se mueve el fútbol tico en las últimas horas del mercado de piernas

El mercado de piernas de la Primera División está a punto de cerrarse. Así se está moviendo

Por Esteban Valverde
Tristan Demetrius dejó Alajuelense, Hernán Medford llegó al Saprissa, mientras Randall Leal al Herediano genera mucha expectiva. (Canva/Canva)







