Así se mueve el fútbol tico en las últimas horas del mercado de piernas

El mercado de transferencias del fútbol costarricense se cerrará este martes 3 de febrero. Los equipos se mueven con intensidad para concretar sus últimos refuerzos.

Uno de los planteles que más actividad tuvo en el penúltimo día del mercado fue Municipal Liberia. El cuadro guanacasteco anunció la incorporación del volante paraguayo Thobías Arévalo, quien militaba en Atlético Rafaela, de la Segunda División de Argentina.

Alajuelense, por su parte, confirmó la cesión de Tristán Demetrius a Guadalupe FC.

Saprissa también oficializó la llegada de Hernán Medford al banquillo; no obstante, el cierre del mercado no afecta a los entrenadores, por lo que los clubes pueden cambiar de estratega e inscribir a su sustituto en cualquier momento.

Entre las contrataciones más sonadas del presente mercado destacan la llegada del nicaragüense Bancy Hernández, exjugador del Real Estelí, a Saprissa; el regreso de Rándall Leal a Herediano tras su paso por la MLS; y la incorporación del delantero mexicano Ángel Zaldívar al ataque de Alajuelense.

En materia de refuerzos, es importante recordar que los futbolistas inscritos en la categoría Sub-21 de los equipos de la Primera División cuentan con ficha habilitada para actuar también con el primer equipo.

De esta forma, jugadores como el arquero de Saprissa, Isaac Alfaro, y el lateral de Alajuelense, Isaac Badilla, entre otros, pueden sumar minutos en ambas categorías.

Pese a que el cierre formal del mercado es este martes, existen cinco excepciones que permiten a los clubes inscribir jugadores hasta 10 días después de esta fecha: