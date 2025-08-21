Así fue el primer gol de Cartaginés para ponerse en la pelea contra Saprissa y el grupo en la Copa Centroamericana

Johan Venegas aprovechó una gran acción por derecha de Cartaginés.
El delantero abrió el marcador con un derechazo que se metió pegado al palo derecho del arquero de Verdes de Belice.
🔵⚪🇨🇷⚽ ¡GOOOOOL DE CARTAGINÉS! Johan Venegas aprovecha la primera clara y la manda al fondo de la portería del Verdes.— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 21, 2025
▶️ Disfruta todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en #DisneyPlus pic.twitter.com/qevIwoYkoc
Al minuto 24, ya los brumosos le ganan 3-0 a su rival beliceño.