Así fue el primer gol de Cartaginés para ponerse en la pelea contra Saprissa y el grupo en la Copa Centroamericana

Johan Venegas aprovechó una gran acción por derecha de Cartaginés.

El delantero abrió el marcador con un derechazo que se metió pegado al palo derecho del arquero de Verdes de Belice.

🔵⚪🇨🇷⚽ ¡GOOOOOL DE CARTAGINÉS! Johan Venegas aprovecha la primera clara y la manda al fondo de la portería del Verdes.



Al minuto 24, ya los brumosos le ganan 3-0 a su rival beliceño.