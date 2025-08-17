Así fue como Saprissa volvió a la vida contra Liberia, vea los dos goles

Saprissa volvió a la vida contra Liberia.

El inicio del segundo tiempo fue muy bueno para los morados, quienes alcanzaron el empate 2 a 2 ante los guanacastecos, gracias a un tanto de Kenay Myrie, mientras que la segunda conquista fue de Mauricio Villalobos.

El gol de Myrie llegó por medio de la táctica fija, cuando Marvin Loría cobró un tiro de esquina.

El segundo gol gue una gran jugada colectiva que dejó de frente al marco a Mauricio Villalobos, el creativo remató con técnica y puso el 2 a 2.

⏰ 58’ Gol de Mauricio Villalobos y Saprissa empata el compromiso. pic.twitter.com/YiLwEoSBrN — FUTV (@FUTVCR) August 17, 2025