Así fue como Carlos Mora puso a soñar a su club en Europa

Carlos Mora (17) y sus compañeros de la Universidad de Craiova ganaron de visita en Turquía, por la Conference League.

Carlos Mora continúa brillando en Europa. El costarricense afrontó este jueves con su club, la Universidad Craiova de Rumanía, la ida de los play- offs de la Conference League y el tico le entregó la victoria a los suyos.

El primer cotejo entre el Craiova y el Istanbul de Turquía fue en territorio turco y terminó 1 a 2 para los rumanos. El segundo tanto del duelo fue obra de Carlos Mora, quien sacó provecho de su velocidad para ganar posesión del esférico y definir ante el arquero rival.

Gol de Carlos Mora ante el İstanbul Başakşehir, en la última ronda de clasificación a la Conference League. Momentáneamente, ganan 0-2 el partido de ida.🦁🇨🇷 pic.twitter.com/gwDcPLc8ki — Profe LDA (@ProfeLDA_) August 21, 2025

El exjugador de Alajuelense sigue marcando diferencia por derecha, donde ofensivamente se ve muy fuerte.

El comienzo de temporada para el equipo del nacional y el cubano, ficha del Saprissa, Luis Paradela, es muy bueno, esto porque a nivel local lideran la clasificación con 16 unidades de 18 posibles.

Por su parte, en el torneo europeo, si mantienen la ventaja en el partido que jugará el próximo 28 de agosto en Rumanía, lograrán acceder a la fase de grupos del campeonato continental.

En este certamen hay equipos como Fiorentina, Rayo Vallecano, Besiktas de Turquía, entre otros, con buen nombre a nivel del balompié del Viejo Continente.