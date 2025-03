Ariel Rodríguez lo admite: ‘Estoy preocupado. Si no despertamos vamos a quedar fuera’

Saprissa no pudo con el Santos de Guápiles y con la derrota salió de zona de clasificación.

Saprissa perdió 2 a 0 con el Santos de Guápiles y quedó fuera de zona de clasificación.

Los tibaseños viven momentos complejos y ahora fue el Cartaginés el plantel que los desplazó de la parte alta de la tabla.

Uno de los líderes del camerino, Ariel Rodríguez, se mostró completamente desencajado al finalizar el compromiso en Guápiles y aseguró que estaba enojado y frustrado por lo vivido.

“Saprissa no puede estar más en esta situación. Tenemos que ser fuertes mentalmente, pero no podemos seguir así. Esto no nos puede estar pasando, debemos preocuparnos y ocuparnos para sacar esto adelante”, afirmó.

Ariel fue más allá y aceptó que lo invade un sentimiento que pocas veces sintió, en el pasado, al defender la camisa del Monstruo.

“Estoy preocupado. Nos quedamos con un sinsabor, es que somos Saprissa... Si no nos desperamos nos vamos a quedar fuera. Tenemos que reaccionar ya”, finalizó.