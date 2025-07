Árbitro mundialista le explica cómo aplicar e interpretar las modificaciones a las reglas del nuevo campeonato

Con el arranque del Torneo Apertura 2025 del fútbol de la Primera División, entrarán a regir las modificaciones al reglamento y en La Nación le explicamos cómo puede aplicarlas usted como un experto.

Si pone atención no tendrá que esperar a la revisión del VAR para saber si la aplicación es la correcta o bien si hubo un error de interpretación.

El árbitro mundialista Leonel Leal, actual instructor de la Concacaf, la FIFA y de la Comisión de Arbitraje de la Fedefutbol, le explicará cómo se deben aplicar las modificaciones, cuáles son las novedades y así no ser sorprendido por la decisión de los silbateros durante el partido de su equipo favorito.

Leal estuvo como árbitro asistente en los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; acumuló 21 años de carrera arbitral y más de 600 partidos en su registro profesional.

Portero tendrá ocho segundos para poner en juego el balón

La intención con la modificación al reglamento es evitar la perdida de tiempo por parte de los guardametas y agilizar el partido. Leal explicó que, si al arquero se le sanciona con un saque de esquina, por perder tiempo, e incurre en la misma infracción, por segunda ocasión se le puede sacar tarjeta amarilla.

Solo el capitán del equipo puede dirigirse al árbitro

En caso de que el portero sea el capitán del equipo, se designará al subcapitán (jugador de campo) para que pueda dirigirse al árbitro sin perder tiempo. Si los jugadores no guardan la distancia o insisten en hablarle al árbitro, serán sancionados con tarjeta amarilla. Igual pueden ser amonestados si se aglomeran en entorno al VAR.

Doble toque del balón al lanzar un penal

La nueva disposición de doble toque en los penales se modificó tras el polémico penal de Julián Álvarez frente al Real Madrid en la Champions League, el cual hizo intervenir a la International Football Association Board (IFAB). Cabe mencionar que los penales donde intervienen dos jugadores (uno sirve el balón a otro) es diferente y allí la regla no aplica.

Cuando el balón rebota en el árbitro

No dejará de ser una decisión polémica. El árbitro deberá estar muy atento para saber; ¿hacia dónde iba el balón, cuál jugador fue el último en tocarlo, o bien si el balón terminó en una acción dividida, tras el rebote en el árbitro? Se podrá utilizar la ayuda del VAR de ser necesario para aclarar la acción.

¿Cuándo una mano se debe sancionar?

Aunque la regla no se modificó, se debe recordar que no toda mano en el área siempre será penal y así lo explica el árbitro mundialista. Quizás esa es la mayor discusión de los aficionados en un partido, por lo que es necesario interpretar la acción para saber; ¿cuándo debe cobrarse la pena máxima o no y cuándo debe intervenir el VAR?