Aquil Alí y el Herediano: ‘Todos nos quieren ganar, nos ven como el PSG de Costa Rica’

Aquil Alí, uno de los hombres fuertes de Fuerza Herediana, dio una entrevista a La Nación; en la que habló de la confianza al entrenador Pablo Salazar, también recalcó en que armaron un equipo para conseguir el tricampeonato, pero él ve posible la hazaña de lograr ganar los tres torneos: el campeonato nacional, la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa.

Alí, fiel a su estilo, dejó un mensaje a sus competidores: El Herediano es el PSG de Costa Rica y añadió su preocupación por el arbitraje tico.

–¿Cómo analiza al Herediano luego de la primera fecha?

–La verdad, yo pienso que con los jugadores que llegaron, más los que se quedaron, hemos formado un equipo fuerte. Siento que tenemos las condiciones para ser campeones. Va a ser un torneo reñido. Vea esa primera fecha… todos los equipos se han reforzado bien, la calidad en general es muy buena. Será un campeonato más complicado y con mucha más competencia. Aun así, tenemos la casta para lograr el tricampeonato, algo que no se consigue desde hace 93 años.

–Ustedes van reto tras reto: dejaron atrás el bicampeonato, pasaron la cerca del título 30 y ahora se asoma el tricampeonato en el panorama.

–Estamos muy conscientes de que si logramos el tricampeonato, jugaríamos el próximo torneo como campeones en nuestro regreso al Eladio Rosabal Cordero. Todo depende de Dios, pero se ha armado un equipo para pelear por eso. Somos el equipo a vencer, y sabemos que todos nos quieren ganar. Todos nos ven como el PSG de Costa Rica (risas).

LEA MÁS: Jeaustin Campos y el Real España tropiezan antes de enfrentar al Herediano por la Copa Centroamericana

–¿Hay confianza en Pablo Salazar?

–Al final, creo que la afición tiene que entender. La afición ha sido muy beligerante respecto a nuestras decisiones, pero esas mismas decisiones nos han llevado al bicampeonato. Traer a Pablo Salazar fue una decisión basada en su trayectoria: ha estado mucho tiempo como asistente de Jafet Soto, y ellos se entienden perfectamente. Nosotros hemos querido mantener un grupo cerrado en el cuerpo técnico, y ahora estamos apoyando a Pablo en todo. Confiamos en que nos sacará adelante.

–¿Lo mínimo es ganar los tres torneos: Nacional, Centroamericana y Copa?

–Ganar los tres torneos es muy difícil, pero tenemos equipo para pensar en esa hazaña. Nuestra prioridad está clara: primero el Nacional, luego el Centroamericano y, después, la Copa. Queremos lograrlo. No será fácil, pero se puede. Empezamos con un empate, sí, pero hay mucho equipo para conseguir cosas grandes.

–Vuelve Brian Rubio a la dinámica florense. Hasta la Liga lo quiso en algún momento.

–La Liga lo quiso, sí. De hecho, la Liga quiere a todos los nuestros, aunque sea solo para tenerlos sentados, como lo hacían antes. Ahora todo está más nivelado porque nosotros nos hemos dado nuestro lugar.

LEA MÁS: Lesión deja fuera a Fernán Faerron del Herediano y del arranque de la eliminatoria mundialista

–¿Por qué cree que costará más ser tricampeón?

–Veo que todos están bien armados, no solo Saprissa y Alajuelense. Siento que tendremos competencia fuerte de varios equipos. La primera fecha fue un buen termómetro. Lo que sí me preocupa es el arbitraje. Hubo factores en los partidos de los grandes que los favorecieron. Y eso no va a cambiar ni con el VAR, ni con el “Súper VAR”, ni con el “Max VAR”, ni con nada. Yo siempre diré que el arbitraje es un factor, y el error humano suele favorecer a esos dos equipos. Pero bueno es algo que tenemos que ir midiendo jornada a jornada.