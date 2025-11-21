Aquil Alí defiende con todo a Herediano y a Jafet Soto y manda dardos a Alajuelense y Cartaginés por ‘La Sele’

Jafet Soto y Aquil Alí lideran al Herediano, esta imagen es de una conferencia en la que se anunciaron temas sobre el nuevo Eladio Rosabal Cordero.

Aquil Alí, la voz fuerte del Herediano, no se anduvo con rodeos para señalar los yerros que detectó en la Selección de Costa Rica y que hoy tienen al país fuera de la Copa del Mundo 2026.

En entrevista con La Nación, el dirigente también le respondió con todo a Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, quien dijo este jueves por la mañana que Jafet Soto le hablaba al oído a Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol.

—¿Qué piensa de lo que sucedió con la Selección de Costa Rica en la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026?

—Yo creo que estamos en una situación en la que, después de 2014, seguimos viviendo de esa gloria, pensando que si logramos hacer eso nuevamente podemos sobresalir, y no vemos nuestra realidad. En 2022 apenas logramos pasar, pero nadie vio la señal que eso significó.

“Me parece que el señor Gustavo Alfaro nos enseñó que sí había talento; él nos mostró que podíamos hacer un buen papel en la Copa América. A Alfaro no se le debió dejar ir, se debió hacer el esfuerzo para mantenerlo acá. Vea ahora, el país está en un duelo tremendo”.

—Algunos medios aseguran que Jafet Soto pudo asumir el banquillo en setiembre, cuando se empató contra Nicaragua y Haití.

—La diferencia es que la gente nos ve a nosotros en Herediano y piensa que siempre acudimos a Jafet, pero yo no lo vi con ganas de asumir la Selección. Tomar la Selección hubiera sido un “suicidio” para él porque tiene muchas responsabilidades.

“Yo le puedo decir que él no estaba listo para agarrar la Selección, porque tiene la responsabilidad del Herediano y nunca me dijo que quería ir a la Selección”.

—¿Pero sí se debió hacer un cambio en el banquillo en setiembre?

—La situación es que hay dos momentos donde yo vi cosas que no entendí, porque no se reaccionó. Primero, por qué no se hizo nada cuando se empató contra Nicaragua. Cuando pasó ese partido, yo vi algo raro… Ya cuando vino el juego de Haití, ahí no había nada que pensar: él (Miguel Herrera) debió irse. Yo lo hubiera hecho al estilo Herediano: “Hasta luego y punto”.

“Yo pensaba en Jeaustin Campos, porque conoce la zona, y hasta en el caso de Jafet Soto hubiese estado bien. Era un tema de manejar las cosas, pero se podía llegar a un acuerdo para liberarlo de parte nuestra”.

—¿De la Selección usted rescata a alguien?

Keylor Navas, Kendall Waston y Orlando Galo son los únicos que felicito por la entrega en la cancha. Los demás no saben lo que es la entrega.

“Yo quiero felicitar a Keylor Navas y a Waston porque se mataron en la cancha. No sé qué pasó con un jugador que tiene el apellido de una compañía de atún… No sé qué hace en la Selección. Él no tenía que estar ahí (la alusión es a Francisco Calvo)“.

—Mucho se ha hablado de que Herediano utilizó influencias desde 2022 en la Selección de Costa Rica… ¿Es así?

—Nosotros nunca utilizamos influencias; ojalá lo hubiéramos hecho, porque no estaríamos en esto. Don Leonardo Vargas debería ver su equipo primero, porque él duró 100 años para ganar un campeonato. Por otra parte, vea la “LigaSele”, que nos dejó fuera del Mundial. ¿Qué querían, llenarse de jugadores de equipos que solo saben perder?

“A don Leo le hago un llamado para que analice el círculo de mexicanos que afectó. Vea que un mexicano estaba en la Liga (el gerente deportivo, Carlos Vela), otro en la Selección (Ignacio Hierro) y otro como DT (Miguel Herrera). Don Leo está equivocado con nosotros; él debería sacar sus ojos del odio hacia nosotros, debe levantar la cabeza y ver lo que pasaba en realidad”.

—¿Con su experiencia de 30 años en el fútbol... Se puede levantar esto?

—Por supuesto que se puede, pero creo que debemos apostar a un proceso como el de Panamá. Ese es el ejemplo. Tenemos que entender que ya no somos la tercera potencia de la zona. Tenemos que cambiarnos el chip de ese pensamiento.

—¿Respalda a Osael Maroto?

—Lo que puedo decir de Osael es que lo conozco, es profesional. Él vino a transformar la Federación y la mantuvo a flote. Vino a limpiar la Federación; su gestión ha sido espectacular, pero la gestión es todo, y ahora tiene este duro golpe.

“Siento que el error de Osael es escuchar a todos, pero él tiene que definir y no democratizar la Selección”.

—¿Ve a Jafet Soto como presidente de la Federación en un futuro cercano?

—Ya eso es un tema de él, pero yo no lo veo con interés de meterse en la política del fútbol. Él es feliz en Herediano; yo lo siento como un tipo que quiere apoyar. Nosotros, como Herediano, podemos decirle que el apoyo lo tiene Osael. Que siga Osael.