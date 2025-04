Andrés Carevic ya tiene en la mira al Saprissa

¿Cómo analiza la victoria ante San Carlos y el regreso a zona de clasificación?

Lo que hemos hablado en el equipo es que vamos de menos a más, partido a partido. Los jugadores están haciendo un esfuerzo muy grande, y además, hemos tenido un funcionamiento muy bueno. Una de las cosas más importantes es ganar.

Enfrentamos a un rival complicado, a pesar de que no está bien ubicado en la tabla de posiciones. Valoro mucho el trabajo, el esfuerzo y el haber conseguido los tres puntos. Lo importante es seguir peleando arriba. Ahora lo que sigue es descansar y prepararnos para los próximos partidos.

¿Qué le deja una victoria que los coloca nuevamente en zona de clasificación? Copiado!

El triunfo fue sumamente importante para el equipo. Controlamos el partido y tuvimos varias oportunidades de anotar. Ellos tuvieron el penal, pero nosotros logramos un triunfo valioso que nos mantiene en la zona de clasificación.

¿Qué tan importante es tener más días de trabajo de cara al duelo ante Saprissa, luego de la suspensión del juego ante Guanacasteca, por el tema de la licencia? Copiado!

Siempre es positivo tener semanas largas para preparar un partido, y más aún cuando se trata de un encuentro tan importante como este, de visita ante Saprissa. Tenemos que ajustar la planificación y aprovechar esta semana de trabajo para llegar bien al partido.

Los jugadores mencionan que les cuesta arrancar las segundas partes. ¿Qué opinión le merece? Copiado!

Si los jugadores lo han mencionado, es porque lo sienten así. Lo tenemos en cuenta. Tenemos que ser más constantes y más agresivos. Aprovecharemos esta semana larga para trabajar en eso y poder mejorar en el futuro.

A Cartaginés le cuesta cerrar bien los torneos. ¿Qué ha conversado con los jugadores sobre ese tema? Copiado!

La verdad, ese tema no lo hemos tocado ni mencionado. No sigo estadísticas ni me enfoco en el pasado. Nos centramos en el presente, vamos partido a partido. Debo felicitar a los jugadores y enfocarnos en cerrar bien los partidos, sin cambiar nada de lo que hemos venido haciendo.